Orange rachète Ensec pour se renforcer sur la cybersécurité

Orange Cyberdefense annonce l’acquisition d’Ensec, une entreprise suisse basée à Zurich, pour la cybersécurité. Cette opération renforce la position de la filiale d’Orange sur le marché suisse, où la demande pour des solutions de sécurité informatique est de plus en plus importante.

Une expansion ciblée d’Orange en Suisse alémanique

Orange Cyberdefense, déjà présent en Suisse romande depuis 2022, accélère son développement en s’offrant Ensec. Cette société zurichoise, qui compte 40 experts, excelle dans le conseil, l’intégration de solutions de sécurité et les services gérés. Avec un portefeuille de plus de 130 clients dans des secteurs stratégiques comme la finance, l’énergie ou le public, Ensec apporte une expertise locale intéressante.

Cette acquisition permet à Orange Cyberdefense de s’ancrer davantage en Suisse alémanique, une région où les exigences réglementaires et la demande pour des services de cybersécurité locaux croissent rapidement.

En intégrant Ensec, Orange Cyberdefense combine ses forces avec celles d’une entreprise reconnue pour sa proximité avec ses clients. Les synergies avec les équipes commerciales d’Orange Business, couplées à l’expertise technique d’Ensec, promettent de dynamiser l’offre en Suisse. Déjà dotée de plus de 100 experts dans le pays, Orange Cyberdefense sert des PME comme des multinationales, notamment grâce à ses solutions de sécurité offensive.

Cette opération ne se limite pas à la Suisse. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider la position d’Orange Cyberdefense comme acteur incontournable en Europe. En capitalisant sur les complémentarités entre ses réseaux internationaux et l’ancrage local d’Ensec, l’entreprise ambitionne de devenir le partenaire de confiance privilégié des entreprises suisses et au-delà.