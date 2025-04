Orange annonce accélérer la décarbonation des infrastructures télécoms

Orange renforce son engagement en faveur du climat en signant un plan de progrès avec le groupe Camusat, spécialiste des infrastructures télécoms durables. Ce partenariat vise à réduire les émissions de CO₂ équivalent (CO₂eq) liées aux produits et services fournis par Camusat. Les deux entreprises entendent ainsi agir de manière concrète sur la transition environnementale du secteur.

Objectif : net zéro carbone d’ici 2040

Au cœur de cette initiative, une volonté commune : atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Orange, pour y parvenir, doit s’attaquer à ses émissions de scope 3. Celles-ci, majoritairement issues des achats et de la chaîne d’approvisionnement, représentent plus de 80 % de son empreinte carbone. Camusat, déjà engagé dans une démarche bas carbone, a vu sa trajectoire validée par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Le plan prévoit plusieurs leviers d’action. Il s’agit notamment de réduire la consommation énergétique des infrastructures techniques, d’optimiser la logistique et d’utiliser des matériaux plus durables. L’ensemble de ces efforts s’inscrit dans le programme « Partners to net zero carbon » lancé par Orange pour mobiliser ses fournisseurs autour d’actions concrètes et mesurables.

Camusat s’engage à fournir des données détaillées sur l’empreinte carbone de ses solutions. Orange pourra ainsi affiner son reporting sur les émissions indirectes liées à ses infrastructures. « Les données partagées permettront de quantifier l’empreinte carbone des infrastructures télécoms déployées et de mesurer les progrès réalisés par rapport à nos enjeux communs », indique le communiqué.

Présents ensembles sur plusieurs continents, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, Orange et Camusat franchissent avec cet accord une nouvelle étape dans leur collaboration.