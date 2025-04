Orange annonce de nouvelles Livebox Wi-Fi 7 et améliore les débits fibre

Orange a lancé aujourd’hui une nouvelle version de la Livebox 7 et la Livebox S qui sont compatibles Wi-Fi 7. L’opérateur historique en a aussi profité pour améliorer les débits de ses offres fibre.

Nouvelle Livebox 7 et Livebox S

La nouvelle version de la Livebox 7 supporte le Wi-Fi 7 bibande (2,4 et 5 GHz, il n’y a pas le support pour 6 GHz). Orange précise que la bande de fréquence 5 GHz se désactive automatiquement lorsqu’elle n’est pas nécessaire, ce qui permet de réduire la consommation électrique jusqu’à 30 %. Aussi, l’empreinte carbone est en baisse de 8 % par rapport à la première Livebox 7. De plus, la box supporte des débits allant jusqu’à 8 Gb/s.

De son côté, la Livebox S vient succéder à la Livebox 5. Elle supporte des débits jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. En ce qui concerne son empreinte carbone, elle est en baisse de 14 % par rapport à la Livebox 5.

Série Spéciale Livebox Fibre

L’offre Série Spéciale Just Livebox Fibre propose 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, contre 400 Mb/s symétriques auparavant. On reste sur la Livebox 5 (Wi-Fi 5) et le prix est de 19,99€/mois pendant six mois puis 33,99€/mois.

Du côté de l’offre Série Spéciale Livebox Fibre, Orange reste sur 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s. En revanche, on passe d’une Livebox 5 à la Livebox S. Il y a également la télévision avec le décodeur TV UHD. Le prix est de 39,99€/mois.

Livebox Fibre à 2 Gb/s

Vient ensuite l’offre Livebox Fibre qui propose la Livebox S avec un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi. C’est mieux qu’auparavant où l’on retrouvait respectivement 1 Gb/s et 700 Mb/s. Il y a également la télévision avec le décodeur TV UHD. Le prix est de 29,99€/mois pendant six mois puis 42,99€/mois.

Livebox Fibre à 8 Gb/s

Place maintenant aux offres qui plairont aux personnes ayant besoin de beaucoup de débits. En premier, il y a Livebox Up Fibre qui permet d’avoir la Livebox 7 avec 8 Gb/s symétriques. Auparavant, le fournisseur d’accès proposait 2 Gb/s et 800 Mb/s respectivement. Le gain est donc notable ici. Il y a également un répéteur Wi-Fi 6, ainsi qu’un décodeur TV 6 (possible d’en avoir un deuxième sur demande) et 5€ de remise chaque mois (pendant six mois) pour Netflix. Le prix est de 39,99€/mois pendant six mois puis 51,99€/mois.

Enfin, on retrouve l’offre Livebox Max Fibre, à savoir la plus chère. Elle est identique à l’offre Livebox Up Fibre pour les débits, la Livebox 7 et la partie télévision. Les changements sont la possibilité d’avoir trois répéteurs Wi-Fi 6, Orange Cybersecure et la remise de 5€/mois sur les services de streaming (Netflix, Disney+ et Paramount+) sans limite de durée. Le prix est de 47,99€/mois pendant six mois puis 57,99€/mois.

Toutes les offres Livebox sont disponibles sur le site d’Orange. À noter qu’il y a des frais de mise en service : le prix est de 49 euros. Aussi, il y a un engagement de 12 mois pour chaque offre.