Orange double le débit pour certains abonnés Livebox

Bonne nouvelle pour les clients avec une Livebox : Orange annonce doubler le débit pour certains d’entre eux. Ils ont désormais le droit à 1 Gb/s en téléchargement.

La hausse de débit concerne les abonnés avec une offre Livebox Zen, qui n’est plus commercialisée. Ils profitaient jusqu’à présent d’un débit descendant (download) de 500 Mb/s et d’un débit montant (upload) de 500 Mb/s. Avec la hausse, ils passent à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.

Le point positif est que la hausse de débit est offerte. En effet, Orange prévient ses abonnés par e-mail en annonçant : « Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous bénéficier désormais d’un meilleur débit sur votre offre Livebox Zen Fibre ». Les clients n’ont rien à faire de particulier, le gain de vitesse est automatiquement mis en place.

Dans la foulée, Orange profite de son e-mail pour inviter les clients à passer sur une Livebox plus récente pour réellement profiter de 1 Gb/s en téléchargement. Certains modèles n’atteignent pas ce débit en Wi-Fi (mais il n’y a pas de problème en Ethernet). Le remplacement sera probablement une Livebox 5, comme le souligne Alloforfait. Attention toutefois : contrairement au débit doublé, le remplacement de la box peut être payant.

Pour rappel, Orange a revu ses offres Livebox en octobre, notamment en proposant un abonnement permettant d’atteindre 8 Gb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi.