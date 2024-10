Livebox : Orange propose à son tour 8 Gb/s symétriques

Orange a modifié ses offres Livebox avec fibre pour augmenter le débit et notamment proposer 8 Gb/s symétriques, à l’instar de ce que proposent Free avec la Freebox Ultra et SFR avec sa propre box.

L’offre Livebox Fibre de base propose désormais un débit de 1 Gb/s en téléchargement (download) et 700 Mb/s en envoi (upload). Les clients avaient jusqu’à présent le droit à 500 Mb/s symétriques. On retrouve toujours la Livebox 5 (et son Wi-Fi 5) et le décodeur Ultra HD 4K avec un prix de 24,99€/mois pendant 6 mois puis 42,99€/mois.

Pour le milieu de gamme, l’offre Livebox Up Fibre reste à 2 Gb/s pour le téléchargement. Il y a par contre une amélioration sur l’envoi qui passe de 600 à 800 Mb/s. Le reste ne bouge pas : toujours la Livebox 6 (et son Wi-Fi 6E), un répéteur Wi-Fi 6 et le décodeur Ultra HD 4K pour 29,99€/mois pendant 6 mois puis 51,99€/mois.

Débit de 8 Gb/s maintenant chez Orange

Vient ensuite le haut de gamme avec l’offre Livebox Max Fibre qui propose donc 8 Gb/s symétriques. Orange proposait jusqu’à présent 5 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Il y a toutefois un élément à prendre en compte : Orange précise que l’accès aux 8 Gb/s symétriques est en cours de déploiement. Certains peuvent en profiter dès aujourd’hui, mais d’autres les auront seulement dans quelques semaines.

Cette offre comprend la Livebox 7 (et son Wi-Fi 6E), la possibilité d’avoir trois répéteurs Wi-Fi 6 et le décodeur TV 6. Le prix est de 34,99€/mois pendant 6 mois puis 57,99€/mois. Il est bon de préciser qu’Orange a ajouté une nouveauté : il y a 5€ de remise chaque mois sur les services de streaming (Netflix, Disney+ et Max).

Parmi les autres changements, il y a l’offre Série Spéciale Livebox Fibre à 39,99€/mois qui propose maintenant 1 Gb/s en téléchargement contre 400 Mb/s auparavant. Et chez Sosh, qui appartient à Orange, la fibre passe à 400 Mb/s symétriques contre 300 Mb/s auparavant. Le prix est de 25,99€/mois.