Orange annonce la Livebox 7 : débit jusqu’à 8 Gb/s, XGS-PON et hausse de prix

Orange officialise aujourd’hui sa Livebox 7, qui se veut compatible compatible XGS-PON, embarque un port Ethernet 10 Gb/s et permet d’avoir des débits jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (download) et 2 Gb/s en envoi (upload). Mais ces vitesses ne concernent pas tout le monde.

Présentation de la Livebox 7

Dans le détail, le grand public peut avoir 5 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Cela représente le double pour la vitesse de download en comparaison avec la Livebox 6. Pour l’upload, c’était 800 Mb/s jusqu’à présent, le gain est donc de 25%. Et si vous êtes un client professionnel, cela grimpe à 8 Gb/s en téléchargement et 2 Gb/s en envoi.

La Livebox 7 embarque toujours le support du Wi-Fi 6E. Il aurait été intéressant qu’Orange propose le Wi-Fi 7, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a donc pas d’évolution par rapport à la box précédente sur ce point, box précédente qui a vu le jour en avril 2022.

Présence du port Ethernet de 10 Gb/s

Orange ajoute que la Livebox 7 s’inscrit dans la démarche d’écoconception reconnue par la certification « Footprint Progress » par Bureau Veritas. C’est une première pour une box de l’opérateur. Il s’agit d’un organisme de certification internationalement reconnu, qui se base sur le cycle de vie du produit (principalement : fabrication, transport, distribution, usage chez le client, fin de vie). La Livebox 7 a été conçue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100% recyclée et recyclable, et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique.

Prix et disponibilité

Vient maintenant la question du prix. Orange a augmenté les débits… et les tarifs. La Livebox 7 est uniquement disponible avec l’abonnement Livebox Max Fibre qui coûte désormais 39,99€/mois pendant 6 mois puis 57,99€/mois ensuite. Il est disponible dès maintenant.

En comparaison, la Livebox 6 était proposée au lancement à 34,99€/mois la première année et 54,99€/mois ensuite. Aujourd’hui, celle-ci est proposée avec l’abonnement Livebox Up Fibre à 33,99€/mois pendant 6 mois puis 51,99€/mois. À noter d’ailleurs que le débit en envoi est maintenant de 600 Mb/s, au lieu de 800 Mb/s.

Du côté des professionnels, la Livebox 7 est disponible pour 48€/mois (hors taxe) pendant un an, puis 55€/mois (hors taxe).