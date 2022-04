Orange propose l’offre Livebox Max (Livebox 6) et la Livebox 5 arrive sur Sosh

Quelques heures seulement après la présentation détaillée de la Livebox 6, Orange propose sur son site l’offre Livebox Max, bascule la Livebox 5 sur Sosh et procède à des petits ajustements. Ainsi, l’offre « de base » Livebox Fibre bénéfice désormais de débits descendants de 500 Mbit/s (contre 400 Mbit/s précédemment). Les tarifs ne bougent pas d’un iota ( 22,99 euros/mois la première année puis 41,99 euros/mois). Rien ne change non plus du côté de l’offre Livebox Up Fibre (29,99 euros/mois pendant un an puis 49,99 euros/mois).

La Livebox 5 est désormais disponible avec l’offre Sosh Fibre

En revanche, il y a du nouveau avec l’offre LiveBox Max Fibre (34,99 euros/mois pendant un an puis 54,99 euros/mois pour un engagement sur 12 mois), qui permet de récupérer la toute nouvelle la nouvelle Livebox 6. Les débits descendants sont de 2 Gbit/s (800 Mbit/s en upload), on peut rajouter des répéteurs Wi-Fi 6 (facturés 10 euros l’unité), et l’on dispose en sus d’un routeur 4G Airbox (20 Go/mois), de deux ans d’abonnement à Replay Max, et de 300 h d’enregistrement TV. Le répéteur Wi-Fi 6 est vendu séparément et son prix passe de 89 euros à 109 euros.

Enfin, l’offre Sosh Fibre ( 19,99 euros/mois pendant un an puis 29,99 euros/mois sans engagement) bénéficie dorénavant de la Livebox 5… mais sans aucun changement de débits (300 Mbit/s en download), ce qui est tout de même fort dommage.