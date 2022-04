Orange annonce la Livebox 6 : Wi-Fi 6E, port 2,5 Gb/s et plus chère

Orange a annoncé aujourd’hui sa Livebox 6 avec quelques nouveautés au programme, dont le support du Wi-Fi 6E. De fait, il devient le premier opérateur français à commercialiser une telle box. Hier, Bouygues Telecom a dévoilé son propre modem, mais il ne sera commercialisé qu’à partir du 25 avril, là où c’est disponible dès demain chez Orange.

Présentation de la Livebox 6

Pour sa Livebox 6, Orange met tout particulièrement en avant le support du Wi-Fi 6E. Cela permet d’utiliser la bande de fréquence de 6 GHz, en plus des bandes 2,4 et 5 GHz utilisées jusqu’à aujourd’hui. Ce système tri-bandes permet d’avoir nettement plus de débit et surtout moins d’interférence. En effet, la bande des 6 GHz est peu encombrée de nos jours, contrairement aux autres.

Pour ce qui est du débit, Orange propose toujours 2 Gb/s en téléchargement (download). Mais il y a une différence par rapport à la Livebox 5 : les 2 Gb/s peuvent réellement être utilisés par un appareil. Avec la génération précédente, les clients avaient le droit à 2 Gb/s, mais la box comprenait seulement des ports de 1 Gb/s. Sur la Livebox 6, on retrouve un port Ethernet de 2,5 Gb/s et quatre ports Ethernet de 1 Gb/s. D’autre part, la vitesse en envoi (upload) est de 800 Mb/s, soit 200 Mb/s de plus qu’auparavant. C’est 1 Gb/s pour les offres Pro.

Un autre point notable de la Livebox 6 est son design. Il évolue et se veut vertical. Pourquoi ? L’opérateur assure que c’est un moyen d’optimiser le Wi-Fi et ainsi assurer une meilleure couverture. La box dispose aussi d’un écran tactile (e-ink) pour accéder aux informations, comme le Wi-Fi, la consommation d’électricité, le dépannage avec des QR Codes et plus encore.

On notera également la possibilité de mettre sa box en veille. Il existe deux modes : le premier permet de Internet et avoir uniquement le téléphone, le second désactive tout. La consommation est de 8 W en mode normal, 5,5 W en veille légère et 0,3 W en veille profonde.

Qu’en est-il du décodeur TV ? Il ne change pas, c’est exactement le même que l’on retrouve avec la Livebox 5.

L’offre Livebox Max fait ses débuts

Pour avoir Livebox 6, il faudra prendre une nouvelle offre. Elle a pour nom Livebox Max et coûte 34,99€ la première année puis 54,99€/mois. En comparaison, l’offre Livebox Up existante (avec 1 Gb/s de débit) coûte 49,99€/mois. Orange défend le prix plus élevé avec sa nouvelle offre avec les éléments suivants qui sont fournis avec la Livebox 6 :

Service Wi-Fi Sérénité qui met les clients en relation avec des spécialistes Wi-Fi pour une mise en relation directe, une prise en charge personnalisée et jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi (seulement en Wi-Fi 6).

Une Airbox avec 20Go par mois pour une connexion en mobilité. 200Go par mois sont mis à disposition des nouveaux clients dès la souscription et jusqu’à la date de mise en service choisie grâce à l’option Internet Start.

Replay Max offert pendant 24 mois pour avoir MyTF1 Max et 6playMax HD sans publicité.

Deuxième décodeur TV UHD 4K ou une clé TV au choix.

Les appels illimités depuis le téléphone fixe vers les mobiles en Europe, en plus des États-Unis et du Canada.

Prix et date de sortie

Orange proposera la Livebox 6 dès le 7 avril. Comme dit précédemment, ce sera uniquement avec la nouvelle offre Livebox Max à 34,99€/mois la première année puis 54,99€/mois. C’est disponible aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients avec une offre existante. Il n’y a pas de frais de migration, il suffit d’appeler l’opérateur ou se rendre en boutique pour faire la migration.

A noter qu’il y a aussi des offres mêlant box et forfaits mobiles. Ainsi, l’offre Open Max de base coûte 33,99€/mois pendant un an puis 57,99€/mois. Pour l’offre Open Max avec un forfait de 70 Go, ce sera 42,99€/mois la première année puis 76,99€/mois.