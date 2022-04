Bouygues Telecom lance une Bbox avec le support du Wi-Fi 6E

Bouygues Telecom a décidé de griller la priorité à Orange et sa Livebox 6 en annonçant aujourd’hui une Bbox compatible Wi-Fi 6E. Le précédent modèle était compatible Wi-Fi 6. Quant à Orange, sa Livebox 6 sera annoncée demain.

Le Wi-Fi 6E débarque chez Bouygues Telecom

Dans son communiqué, Bouygues Telecom se vante d’être le premier opérateur français à proposer une box avec le Wi-Fi 6E. Il est effectivement le premier à l’annoncer, mais il ne sera pas le premier à la commercialiser. En effet, la Livebox 6 sera annoncée demain, devrait avoir le Wi-Fi 6E selon les fuites et sera disponible dès le 7 avril. Dans le cas de Bouygues Telecom, la nouvelle box sera seulement disponible à compter du 25 avril.

La nouvelle Bbox Wi-Fi 6E, uniquement disponible pour les clients fibre, dispose d’une nouvelle carte Wi-Fi pour la rendre tri-bande. On retrouve deux bandes 2,4 et 5 GHz pour le Wi-Fi 6, et une bande 6 GHz pour le Wi-Fi 6E. Cela permettra aux clients d’avoir toujours plus de débits.

« En cohérence avec notre stratégie d’innovation de toujours proposer le meilleur des Wi-Fi à nos clients, il était fondamental pour Bouygues Telecom d’intégrer le Wi-Fi 6E pour leur permettre de bénéficier de la dernière des générations du Wi-Fi », déclare Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, cité dans un communiqué. « Notre ambition est de proposer à tous, des réseaux de qualité et nous savons que le Wi-Fi est un élément clé dans la vie numérique de nos clients », ajoute-t-il.

Dès le 25 avril, tous les nouveaux clients à l’offre Bbox Ultym Fibre (28,99€/mois la première année puis 46,99€/mois) auront la nouvelle box avec le Wi-Fi 6E. Ce sera disponible en boutique, en appelant le 3106 ou depuis le site de Bouygues Telecom.