Livebox 6 : disponible dès le 7 avril et une offre Livebox Max plus chère

Orange a déjà annoncé la présentation de la Livebox 6 pour le 6 avril et voilà aujourd’hui de nouvelles informations concernant une offre spécifique et la date de disponibilité.

Livebox Max… avec un prix plus élevé

Selon les informations de MacGeneration, Orange va dégainer une nouvelle offre offre qui a pour nom Livebox Max. Elle sera plus chère que l’offre Livebox Up existante, celle-ci coûtant 29,99€/mois la première année puis 49,99€/mois. Et ce sera la seule à proposer la Livebox 6. Vous l’avez donc compris : avoir la nouvelle box d’Orange va nécessiter de dépenser plus de 50 euros chaque mois, mais un prix exact n’est pas encore communiqué.

Les principaux détails techniques ont déjà fuité, à savoir Wi-Fi 6 (ou 6E), un port Ethernet de 2,5 Gb/s, quatre ports Ethernet de 1 Gb/s, deux ports RJ11 pour brancher des téléphones, un port pour brancher la fibre et un port USB-A. L’avantage du port Ethernet 2,5 Gb/s est qu’il sera réellement possible d’exploiter ce débit. Avec la Livebox actuelle, le débit proposé est de 2 Gb/s, mais il n’y a que des ports de 1 Gb/s.

Une disponibilité de la Livebox 6 dès le 7 avril

En outre, le compte Twitter Orange Conseil a parlé un peu trop vite et a confirmé que la Livebox 6 sera disponible dès le 7 avril. « Il n’y a pas de précommande, elle sera disponible dès le 7 avril. Rendez-vous le 7 pour tout découvrir », indique le compte officiel. Dans un autre message, il confirme qu’il sera possible de récupérer la box en boutique à cette date.

Bonjour, et merci de l'intérêt que vous portez à nos offres 😊 !

Il n'y a pas de précommande, elle sera disponible dès le 7 avril. Rendez-vous le 7 pour tout découvrir 😉.

Je reste disponible et vous souhaite un bel après-midi ^Sim — Orange conseil (@Orange_conseil) April 4, 2022