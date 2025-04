Orange relance déjà la Livebox 6 et baisse le prix de sa fibre

Orange a décidé de modifier son « Série Spéciale Livebox Fibre » pour la rendre moins chère et relancer la Livebox 6. Cela intervient une semaine à peine après le lancement des nouvelles offres d’Orange.

L’offre « Série Spéciale Livebox Fibre » d’Orange dit déjà adieu à la Livebox S et remet la Livebox 6. En soi, la Livebox S propose du Wi-Fi 7, là où la Livebox 6 embarque du Wi-Fi 6E. Mais il y a un mais : le Wi-Fi 7 choisi par Orange se veut bi-bande avec 2,4 et 5 GHz. À l’inverse, la Livebox 6 se veut tri-bande avec 2,4, 5 et 6 GHz.

Officiellement, Orange dit que seulement 5 % de ses clients utilisent la bande de fréquences 6 GHz, ce qui explique le retrait avec les Livebox S et Livebox 7. Mais l’opérateur change déjà d’avis une semaine après l’annonce des nouvelles box, suggérant que plusieurs clients ont manifesté leur mécontentement. Le fournisseur d’accès a donc opéré à une modification de box.

Autre modification, et pas des moindres : le prix. Il est maintenant de 29,99€/mois, soit 10€/mois en moins par rapport à ce qui était proposé depuis une semaine. Du côté de l’offre à proprement parler, on retrouve Internet à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, ainsi que 200 chaînes de télévision avec le décodeur TV UHD et les appels en illimité.

Il est maintenant possible de s’abonner à l’offre revue sur le site d’Orange. Soit dit en passant, l’offre « Série Spéciale Livebox Fibre » à 19,99€/mois pendant six mois puis 33,99€/mois n’a plus aucun sens avec la nouvelle tarification. Celle-ci inclut la Livebox 5 (Wi-Fi 5) et ne propose pas la télévision. Il est étonnant qu’Orange la garde.