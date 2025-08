Le CEO d’une société de robotique utilise son propre robot… pour faire les tâches domestiques

L’un des grands mythes de la robotique, et sans doute l’une des dystopies les plus « satisfaisantes » du secteur, est la création d’un robot (souvent humanoïde) capable de prendre en charge les tâches ménagères. Brett Adcock, fondateur et CEO de la startup de robotique Figure AI, vient de faire un pas de géant vers cet « idéal » en publiant une vidéo d’un des modèles de son entreprise – Figure 02 – en train de placer des vêtements dans la machine à laver ! Plus fort encore, et même si l’on se doute que cette séquence a été soigneusement préparée à l’avance, le robot semble capable de s’adapter à la situation en temps réel, notamment lorsque l’une des filles de Brett ajoute elle-même un vêtement dans le tambour.

Here’s a F.02 in my home, using Helix to do my laundry pic.twitter.com/MXFf1o81EG — Brett Adcock (@adcock_brett) July 30, 2025

Cette intelligence du contexte serait due à Helix, un modèle d’IA multimodal et généraliste conçu et développé en interne par Figure AI. Est-ce vraiment cette IA qui permet les gestes assez précis du robot sur la vidéo ? Difficile à dire sans autre information… On notera aussi que l’envergure de la machine (1,60 m pour 70 kilos tout de même) ne semble pas forcément adaptée au milieu domestique : une simple chute du Figure 02 sur un enfant pourrait avoir des conséquences dramatiques. Les sociétés chinoises de robotiques ont choisi à contrario de « raccourcir » leurs robots (1,20 m pour le dernier né d’Unitree), ce qui est déjà plus rassurant.