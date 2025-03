Aldebaran : l’entreprise française de robotique serait au bord de la faillite

Portant le joli nom d’Aldebaran, la startup française de robotique avait su séduire avec son mignon robot humanoïde Nao. C’était en 2009, et depuis, les affaires de la société n’ont pas vraiment tourné dans le bon sens. Racheté en 2012 par le japonais SoftBank puis par le fonds d’investissement allemand RAG-Stiftung en 2022, Aldebarant n’a jamais réussi à trouver un modèle économique viable sur le long terme, l’abandon rapide du secteur du grand public ayant peut-être été la première erreur de parcours.

Moins de 3 ans après son rachat par RAG-Stiftung, Aldebaran est lâché en rase campagne par son propriétaire… après un dépeçage en règle. Les ventes de Nao et de Pepper étaient assurées jusqu’ici par United Robotics Group (URG), filiale de RAG-Stiftung, mais Aldebaran n’aurait touché qu’une part minime des bénéfices réalisés, la maison mère allemande récupérant le plus gros du gâteau. C’est évidemment un tout autre son de cloche du côté de la direction : « Nous n’avons pas eu le temps d’aller chercher un autre investisseur», explique Jean-Marc Bollmann, le PDG d’Aldebaran.

Pour ne rien arranger, un plan de licenciement recommandé par l’administrateur judiciaire concernerait la moitié des postes chez Aldebaran (soit près de 80 suppressions de postes). Cela équivaudrait à une mise à mort de la société sachant que l’équipe d’ingénieurs fonctionnerait à flux tendu si l’on en croit des sources syndicales. Avec des pertes estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros, Aldebaran aura bien du mal à attirer les investisseurs, même si Jean-Marc Bollmann veut se montrer optimiste et croit toujours à un rebond possible dans un contexte marqué par l’émergence des robots humanoïdes (Optimus de Tesla, Atlas de Boston Dynamics, etc.).