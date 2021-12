Livebox 6 : débit 2,5 Gb/s, Wi-Fi 6E et d’autres détails dévoilés

Après la première information sur la phase de test, voici des détails techniques sur la Livebox 6 d’Orange. Elle devrait notamment faire plaisir à ceux qui veulent davantage de débit.

Les détails techniques de la Livebox 6 d’Orange

Selon Next Inpact, la Livebox 6 (qui a pour nom de code Safran) va proposer un port Ethernet de 2,5 Gb/s, en plus de quatre ports de 1 Gb/s chacun. En comparaison, la Livebox 5 propose un débit partagé de 2 Gb/s… mais dispose seulement de ports de 1 Gb/s. Le débit de 2,5 Gb/s pourra donc être réellement exploité avec un appareil à l’aide de la nouvelle box. On peut d’ailleurs se demander si Orange ne va augmenter le débit général et passer à 5 Gb/s, comme Free le fait avec sa Freebox Pop.

Pour la partie sans fil, le Wi-Fi 6 est présent sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. C’est du moins le cas pendant la phase de test. Mais Next Inpact fait savoir que tout être prêt pour prendre en charge le Wi-Fi 6E avec l’utilisation de la bande des 6 GHz. Cela va permettre d’avoir encore plus de débit. Pour rappel, la France autorise depuis peu l’usage du Wi-Fi 6E.

D’autre part, la Livebox 6 dispose d’un écran e-ink tactile, d’un port USB 3, de deux connecteurs RJ11 et d’autant de lignes VoIP. La partie supérieure de la box fait office de voyant qui peut être blanc ou orange, pouvant clignoter ou non afin d’indiquer rapidement un statut. Aussi, un bouton de service est présent pour tester le bon fonctionnement.

Le dernier point concerne le design. La box est annoncée comme « petite mais épaisse ». Elle dispose de tissus sur les façades latérales et peut être installée aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale.

Cette box sera réservée aux clients fibre, ceux qui ont une ligne ADSL ou VDSL ne pourront pas en profiter. Il n’y a pour l’instant aucune photo ni date de sortie. Mais une arrivée en 2022 est fort probable.