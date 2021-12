Orange teste la Livebox 6 avec certains membres

La Livebox 6 sera la prochaine box d’Orange et l’opérateur commence à la tester avec certains membres triés sur le volet, indique Next Inpact. Son nom de code est Safran.

Test en cours pour la Livebox 6 d’Orange

Les détails sont pour l’instant plus que légers concernant la Livebox 6. Nous apprenons qu’Orange fait tester sa nouvelle box Internet, mais pas encore le nouveau décodeur TV. Aussi, la nouvelle box est annoncée pour avoir « un design particulier qui ne mise pas forcément sur la compacité ». Mais il est difficile de dire exactement quel est le design, aucune photo n’a fuité.

Naturellement, il faut s’attendre à des améliorations sur la partie technique. Orange pourrait bien passer au Wi-Fi 6, voire au Wi-Fi 6E. Cette norme a été validée il y a peu en France et peut donc être utilisée par les opérateurs (et les autres groupes). Son avantage est d’ajouter une troisième bande de fréquences pour avoir encore plus de débit, ce qui est pratique de nos jours au vu des différents usages et des fichiers qui sont de plus en plus lourds.

Orange a présenté la Livebox 5 en octobre 2019. Cette box dispose d’un design minimaliste, se veut entièrement recyclable, se consacre à la fibre optique et peut avoir 2 Gb/s en débit descendant. Cependant, il y a toujours des ports Ethernet de 1 Gb/s à l’arrière. Cela reste donc 1 Gb/s au maximum par appareil. À voir si le prochain modèle va monter d’un cran à ce niveau.