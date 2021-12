Le Wi-Fi 6E devient autorisé en France pour plus de débit Internet

Le Journal officiel a publié la décision qui autorise l’usage du Wi-Fi 6E en France. Cette nouvelle norme sans fil va notamment permettre d’avoir encore plus de débit Internet.

Lancement du Wi-Fi 6E en France

C’est l’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms, qui a donné son feu vert pour l’usage du Wi-Fi 6E en France. Il est question de l’emploi de fréquences supplémentaires concernant tout le pays.

En l’état, le Wi-Fi s’appuie sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Le Wi-Fi 6E accueille encore plus de spectre avec la bande de 6 GHz. Pour être précis, cela va de 5 945 MHz à 6 425 MHz. Cela fait suite à une annonce de la Wi-Fi Alliance et surtout d’une harmonisation de la Commission européenne.

Cette troisième bande est importante parce qu’elle va permettre d’améliorer le débit. De plus, elle se veut nécessaire de nos jours au vu des usages. De plus en plus de personnes se connectent en Wi-Fi et les bandes 2,4/5 GHz commencent à saturer. C’est tout particulièrement le cas dans les villes. Le 6 GHz devrait donc soulager la situation, comme si une autoroute à deux voies passait finalement à trois voies, tout en sachant que la nouvelle voie serait plus rapide.

Encore un peu de patience

Il va falloir patienter pour tester le Wi-Fi 6E. En effet, il faut les équipements pour supporter cette nouvelle technologie sans fil. Cela concerne aussi les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres, que les box des opérateurs. Il est impossible de dire quand ce sera réellement disponible, tout dépendra d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pour ce qui est des opérateurs, et des différents constructeurs de produits.