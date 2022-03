Livebox 6 : Orange dévoile la date de présentation et un aperçu du design

La Livebox 6 arrive bientôt, Orange fait savoir que la présentation de sa nouvelle box aura lieu le 6 avril à 9 heures du matin. L’opérateur a partagé l’information avec quelques journalistes et a aussi dévoilé une première image.

Une date de présentation pour la Livebox 6 d’Orange

Orange va-t-il intégrer une enceinte dans sa Livebox 6, comme peut éventuellement le suggérer l’image ? C’est la question qui peut se poser. Si c’est le cas, alors l’image montre le décodeur et non la box Internet. Il faut dire que d’autres opérateurs ont déjà mis des enceintes dans leurs décodeurs, dont Free avec sa Freebox Delta et SFR avec sa Box 8.

Orange annoncera sa nouvelle Livebox le 6 avril à 9 heures. La première photo publiée par l'opérateur montre un appareil aux allures d'enceinte. Hâte de découvrir ça ! #Livebox6 pic.twitter.com/mWOpui9ipk — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) March 30, 2022

Le fournisseur d’accès ne partage pour l’instant aucune information. Mais une fuite datant de décembre permet déjà de connaître les principales caractéristiques. La nouvelle box aurait le droit à un débit descendant de 2,5 Gb/s, réellement accessible cette fois. La Livebox 5 propose 2 Gb/s, mais elle inclut seulement des ports Ethernet de 1 Gb/s. Ici, il serait question d’utiliser les 2,5 Gb/s avec un appareil.

En outre, Orange proposerait le support du Wi-Fi 6, voire du Wi-Fi 6E. Pendant la période de test, il était question du Wi-Fi 6, mais la fuite a suggéré que tout était prêt pour activer le Wi-Fi 6E d’ici la commercialisation. Cela va permettre d’avoir encore plus de débit. Pour rappel, la France autorise depuis peu l’usage du Wi-Fi 6E.

Aussi, on retrouverait un écran e-ink tactile, un port USB 3, deux connecteurs RJ11 et autant de lignes VoIP. La partie supérieure de la box ferait office de voyant qui peut être blanc ou orange, pouvant clignoter ou non afin d’indiquer rapidement un statut. Aussi, un bouton de service serait présent pour tester le bon fonctionnement.

Rendez-vous donc le 6 avril pour découvrir cette fameuse Livebox 6 d’Orange.