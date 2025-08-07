TENDANCES
Internet

Instagram copie les autres réseaux sociaux avec les republications et carte interactive

7 Août. 2025 • 10:39
Instagram a annoncé plusieurs fonctionnalités visant à mieux connecter les utilisateurs avec leurs amis, en s’inspirant des réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok et X.

Instagram Logo Icone

Les republications débarquent sur Instagram

Instagram met en place une fonction « Republication » permettant de republier des Reels et publications (photos/vidéos) publiques directement sur son profil. Contrairement aux stories, ces republications apparaissent dans un onglet dédié sur la page de profil de l’utilisateur et sont partagées dans les flux des amis et abonnés. Cette fonctionnalité, similaire au retweet de X (ex-Twitter) ou au repost de TikTok, attribue le crédit au créateur original, augmentant ainsi la portée des publications.

Pour reposter, il suffit d’appuyer sur l’icône de republication et, si désiré, d’ajouter une note via une bulle de commentaire. Les utilisateurs peuvent contrôler si leurs publications peuvent être republiées via les paramètres de confidentialité.

Instagram Republications

Instagram Map, une carte qui rappelle Snapchat

L’Instagram Map, qui s’inspire fortement de la carte Snap sur Snapchat, permet aux utilisateurs de partager leur dernière localisation active avec des amis sélectionnés. Accessible via la boîte de réception des messages directs (DM), cette carte affiche également le contenu (Reels, publications, stories, notes) tagué avec une localisation, partagé par des amis ou des créateurs, pour découvrir des lieux.

Instagram Carte Amis

Le partage de localisation est désactivé par défaut et peut être personnalisé : les utilisateurs choisissent avec qui partager (amis, amis proches, sélection spécifique ou personne) et peuvent désactiver le partage pour certains lieux ou personnes. Les parents supervisant les comptes de leurs adolescents reçoivent une notification si le partage est activé, avec des contrôles pour gérer les permissions. Contrairement à Snapchat, la localisation n’est mise à jour que lorsque l’application est ouverte, évitant un suivi en temps réel.

Un onglet Amis dans les Reels

L’onglet Amis, désormais déployé mondialement après un test initial aux États-Unis, est un nouvel espace en haut de l’interface des Reels. Il affiche les Reels publics créés, aimés, commentés ou republiés par vos amis, ainsi que des recommandations issues de « Blends », des flux personnalisés basés sur les goûts communs.

Instagram Reels Onglet Amis

Ce flux vise à rendre l’expérience plus sociale en mettant en avant les interactions de votre cercle proche. Pour plus de confidentialité, les utilisateurs peuvent masquer leurs likes, commentaires ou republications dans cet onglet ou désactiver les notifications d’activité de certains comptes. Une barre de réponse permet d’initier des conversations par DM directement depuis ce flux

Instagram Republications

