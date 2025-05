Le Texas est en passe d’interdire les réseaux sociaux pour les mineurs

Le Texas est en passe d’adopter l’une des lois les plus restrictives des États-Unis (et du monde) en matière de réseaux sociaux : le projet de loi HB 186 a pour objectif d’interdire aux mineurs de créer des comptes sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et X (anciennement Twitter). Le texte imposerait aux plateformes de vérifier que les utilisateurs ont plus de 18 ans à l’aide de données transactionnelles, et permettrait aux parents de demander la suppression des comptes de leurs enfants dans un délai de seulement 10 jours. Les partisans et auteurs du projet de loi (dont le représentant républicain Jared Patterson, et le co-parrain, le sénateur Adam Hinojosa), affirment que la loi HB 186 est une réponse nécessaire à la crise de santé mentale des jeunes, crise aggravée par les contenus toxiques en ligne. L’interdiction d’accès pure et simple serait la seule façon de protéger les mineurs d’environnements numériques potentiellement dangereux.

Malgré des objectifs louables en soi, le projet de loi suscite déjà une très vive controverse liée au respect de la vie privée et des droits constitutionnels. Ces voix critiques estiment que le projet de loi HB 186 sape l’autorité parentale et viole le premier amendement en restreignant le droit des adolescents à accéder à l’information et à s’exprimer collectivement sur des sujets divers. Les opposants au texte, dont des groupes de défense des droits numériques et des représentants de l’industrie, avertissent en outre que l’obligation de vérification de l’âge pourrait entraîner une collecte de données personnelles sans garanties de sécurité suffisantes.