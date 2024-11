L’Australie envisage d’interdire les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans

L’Australie est sur le point d’interdire l’accès aux médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, comme annoncé mercredi par le premier ministre Anthony Albanese. Soulignant l’impact négatif des médias sociaux sur les jeunes, Albanese a déclaré : « Les médias sociaux font du mal à nos enfants et je dis qu’il est temps. » La loi proposée devrait être présentée au Parlement en fin d’année et entrer en vigueur un an après son approbation, sans exception concernant le consentement des parents (en d’autres termes, les médias sociaux seront interdits même si les parents sont d’accord pour laisser leurs enfants les utiliser). Si l’on en croit l’article de Reuters qui rapporte l’info, des plateformes comme Instagram, Facebook, TikTok, X et peut-être même YouTube pourront être tenues responsables de ne pas avoir empêché les mineurs d’accéder à leurs services.

L’interdiction des médias sociaux en Australie est l’une des mesures les plus strictes au monde sur le sujet, bien que d’autres pays envisagent également des actions similaires. La Norvège a ainsi récemment annoncé son intention de faire passer l’âge minimum d’utilisation des médias sociaux de 13 à 15 ans, le premier ministre norvégien déclarant vouloir lutter contre l’influence des entreprises technologiques sur de jeunes esprits impressionnables.