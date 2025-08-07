ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

OpenAI a annoncé que ChatGPT compte désormais 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, contre 400 millions en février et 500 millions en mars. Cela représente une croissance de plus de quatre fois par rapport à l’année précédente, selon l’entreprise.

Une croissance fulgurante pour ChatGPT

Le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT a bondi de 500 millions en mars à 700 millions cette semaine, marquant une augmentation de 40 % en cinq mois et une croissance quatre fois supérieure à celle de l’année dernière (2,5 fois à la même période). Ce chiffre inclut toutes les formules de ChatGPT : gratuite, Plus, Pro, Enterprise, Team et Edu.

Les utilisateurs envoient plus de 3 milliards de messages quotidiens, reflétant une adoption massive et diversifiée pour des usages comme la résolution de problèmes, la création de contenu ou l’apprentissage.

De plus, OpenAI compte désormais 5 millions d’utilisateurs professionnels payants, contre 3 millions en juin, grâce à une adoption croissante par les entreprises et le secteur éducatif.

Du côté de la concurrence, Google dit que son système AI Overviews (qui propose un résumé sur les résultats de recherche) compte 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans plus de 200 pays, tandis que son chatbot Gemini atteint 450 millions d’utilisateurs mensuels actifs selon Sundar Pichai, patron d’Alphabet (maison-mère de Google).

Performances financières

Les revenus annuels récurrents d’OpenAI ont atteint 13 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars en juin, avec une projection dépassant 20 milliards de dollars d’ici fin 2025. Cette croissance est soutenue par les abonnements (notamment 10 millions d’utilisateurs payants pour ChatGPT Plus) et les intégrations API pour les entreprises.

En outre, pour soutenir cette expansion, OpenAI a levé 8,3 milliards de dollars dans un tour de financement de 40 milliards de dollars mené par SoftBank, avec une valorisation de 300 milliards de dollars.

Aujourd’hui, OpenAI lèvera le voile sur GPT-5, son nouveau modèle de langage d’intelligence artificielle.