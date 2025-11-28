BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

C’est enfin le jour du Black Friday 2025 : ce dernier vendredi de novembre marque le lancement des plus grosses promotions high-tech de l’année. Smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés… nous regroupons ici les meilleurs bons plans pour préparer vos achats de Noël au meilleur prix, sans avoir à écumer tous les sites marchands.

Nous mettrons à jour cette page tout au long de la journée : n’hésitez donc pas à revenir régulièrement pour profiter des nouvelles offres et des baisses de prix.

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone Poco M7 – 128Go, 6 GO de Ram à 83€ au lieu de 123€ sur @Xiaomi



➡️ Tablettes :

HOT! Tablette 11″ Apple iPad air 2024 – M2, Wifi, 128 Go à 431,99€ sur @Fnac

Tablette 11″ Apple iPad air 2024 – M2, Wifi, 128 Go à 431,99€





—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :









➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques gaming :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Disque dur interne NAS Seagate IronWolf – 8 To à 181,50€ au lieu de 219,99€ sur @Amazon.de – livrable en France

– livrable en France

➡️ SSD :











➡️ Clés USB :

Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe – 256 Go à 19,89€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Cartes mémoires





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

HOT! 1 licence Office 2021 Professional Plus– 29,28€ sur @Godeal 24

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Plusieurs coloris à 874€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249

avec le code PC Portable 14″ Asus Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0104 – FHD, i3-1215U, RAM 8 Go, 128 Go UFS, ChromeOS à 234€ au lieu de 370€ sur @Amazon

HOT! Apple 2024 Portable MacBook Air 15 Pouces avec Puce M3 : écran Liquid Retina 15,3 Pouces, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Touch ID. Lumière stellaire à 1254€ au lieu de 1764,13€ sur @Amazon

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Objectif Canon EF 75-300 f/4.0-5.6 III à 189€ au lieu de 257,99€ chez Amazon

Appareil photo hybride Nikon Z8 nu noir + Objectif Nikon AF-S DX 35mm f/1.8 G + Bague d’adaptation Nikon FTZ II Monture F vers Z Offerte à 3899€ au lieu de 4299€ sur @Fnac

Nikon Z 5, Appareil Photo Numérique Hybride Plein Format en Kit avec NIKKOR Z 24-200mm/4.0-6.3 VR à 1336,00€ au lieu de 1581,43€ sur @Darty





—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Si vous voulez plus de bons plans, n’oubliez pas notre page BON PLAN HIGH-TECH LIVE mise à jour en continue (24h/24, 7/7)