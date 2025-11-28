BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

C’est enfin le jour du Black Friday 2025 : ce dernier vendredi de novembre marque le lancement des plus grosses promotions high-tech de l’année. Smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés… nous regroupons ici les meilleurs bons plans pour préparer vos achats de Noël au meilleur prix, sans avoir à écumer tous les sites marchands.
Nous mettrons à jour cette page tout au long de la journée : n’hésitez donc pas à revenir régulièrement pour profiter des nouvelles offres et des baisses de prix.
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires /objets connectés :
- Montre Connectée Apple Watch SE 3 (2025) – 40mm à 224€ au lieu de 269€ sur @Cdiscount avec le code
25DES249
- HOT! Montre connectée Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Boitier en Titane Noir avec Bracelet Océan noir – Apple à 699€ au lieu de 899€ sur @Rakuten avec le code
BLACK40
- Lot de 3 ampoules connectées GU10 Philips hue à 44,98€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon (via coupon)
- Pack de 2 Caméra de Surveillance Solaire Eufy Security SoloCam S220 à 89,99€ au lieu de 210,11€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Ecouteurs Bluetooth Sony sans fil WF-1000XM5 à 199€ au lieu de 249€ sur @Boulange
- Casque Sony WH-1000XM5 (noir ou blanc) à 260€ au lieu de 419€ sur @Amazon
- Chargeur Nexode 65W Power Delivery (2 ports USB-C + 1 USB-A) avec technologie GaN II à 18,83€ au lieu de 39,99€
- Philips Hue couleur pack de 4 ampoules E27 à 109€ au lieu de 145€ sur @Amazon (via coupon)
- HOT! Écouteurs sans Fil à réduction de Bruit Sony WF-1000XM5 , Bluetooth, Intra-Auriculaires avec Micro, 36 Heures d’autonomie à 199€ au lieu de 252,99€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus à 139,99€ au lieu de 199,99€ chez Amazon
- Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 Pro Blanc à 149€ au lieu de 249€ sur @Fna
- HOT! Mis à jour Casque audio sans fil Sony WH1000XM4 – Bluetooth à réduction de bruit à 171,50€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lot de 4 Apple Airtag à 84€ au lieu de 129€ sur @Amazon.de – livrable en France
- HOT! Caméra Sportive Insta360 X4 à 349€ au lieu de 475€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 2024 à 09€ au lieu de 149€ sur @Cdiscount
- Casque sans fil Bose QuietComfort SC – Réduction de Bruit, Supra-aural, Bluetooth à 189€ sur @Boulanger
- Apple Chargeur MagSafe à 37€ au lieu de 49€ sur @Amazon
- HOT! Nouvelle Fire Stick 4K Max avec télécommande vocale Alexa (WiFi 6E, CPU 1.8 GHz, RAM 2 Go, 8 Go) à 46,99€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon
- Fire Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (WiFi 6, CPU 1.8 GHz, RAM 2 Go, 8 Go) à 29,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Pack Caméra extérieure intelligente Netatmo + 2 Micro SD 8 Go à 159,99€ sur @Amazon
- Chargeur Ugreen Nexode USB C – 30W à 11,86€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Eve Energy (Matter) – Prise connectée , fonctionne avec Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings à 27,95€ au lieu de 39,93€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
➡️ Tablettes :
- HOT! Tablette 11″ Apple iPad air 2024 – M2, Wifi, 128 Go à 431,99€ sur @Fnac
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques gaming :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
- Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe – 256 Go à 19,89€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Cartes mémoires
— 🔥 TV / Son —
- Bose Barre de Son Intelligente Bose Dolby Atmos Smart Soundbar à 262,12€ au lieu de 400,80€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Enceinte sans fil Devialet Phantom I 108 dB Gold à 2400,00€ au lieu de 2800,00€ sur @Fnac
- Enceinte sans fil Devialet Phantom I 108 dB Dark Chrome à 2400,00€ au lieu de 2800,00€ sur @Fnac
- HOT! Vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra 4K à 999,99€ sur @Darty
- HOT! Boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI Sync Box + Pack de 2 barres lumineuses Philips Hue Play (Noir) à 219,99€ au lieu de 410€ sur @Fnac
- Lecteur Blu-ray UHD 4K Panasonics DP-UB820 Dolby Vision à 337€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Vidéoprojecteur Xgimi Horizon Pro 4K à 699€ au lieu de 1290€ sur @Son-vidéo
- HOT! Mis à jour Barre de son Sonos Ray Noir à 159€ au lieu de 299€ sur @Son-video ou en blanc
- Picoprojecteur Xgimi MoGo 2 à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-video
- Lecteur réseau audio Bluesound Node Blanc (2021) à 399€ au lieu de 649€ sur @Son-Video
- [Prime] Lecteur Réseau / DAC – WiiM Pro Plus à 199,20€ au lieu de 249€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Enceinte sans fil Marshall Woburn II – Bluetooth (Noir) à 379,99€ au lieu de 529,99€ sur @Fnac
- Marshall Stanmore II Haut-parleur Bluetooth – noir (EU) à 269€ au lieu de 299,99€ sur @Son-Video
- Focal Chorus 726 Bois Noir à 649€ au lieu de 1095€ sur @Son-Video
- Récepteur Streamer audio sans fil WiiM Mini AirPlay 2 à 79,20€ au lieu de 99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Enceinte sans fil Sonos era 300 à 399€ au lieu de 499€ sur @Son-vidéo avec le code
BF10
- HOT! Caisson de basses Sonos Sub Mini blanc ou noir à 399,99€ au lieu de 499,99€ sur @Fnac
- TV 55″ Samsung OLED TQ55S92D 2024 – 4K UHD, HDR à 1190€ au lieu de 1590€ sur @Boulanger
- TV 55″ Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D – QLED, 4K UHD, 120 Hz, Son Dolby Atmos à 999€ au lieu de 1299€ sur @Darty
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Logiciels :
➡️ Périphériques :
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C à 97,49€ au lieu de 129€ sur @Darty avec le code
DARTY25
- Souris sans fil Logitech MX Vertical à 44,99€ au lieu de 60€ sur @Darty avec le code
DARTY25
- Souris Gamer Filaire Logitech G502 Hero + Tapis de Souris Logitech Gaming G240 (34 x 28 cm) à 24,99€ au lieu de 49€ sur @Cdiscount
- Souris Logitech G502 Hero à 28,49€ sur @Boulanger
- Tapis de Souris XXL SATECHI en Cuir Vegan 68 x 32 cm à 34,49€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Répéteur WiFi 6 Mesh TP-Link RE700X – AX3000, jusqu’à 150 m², 1 Port Ethernet Gigabit à 49,90€ au lieu de 63,12€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus à 79,99€ au lieu de 129,99€ chez Darty
- TP-Link Archer BE550 WiFi 7 – La puissance ultime pour votre réseau à 159,98€ au lieu de 376,60€ sur @Amazon
- Microphone à condensateur USB Elgato Wave 3 – USB-C, Directivité cardioïde, Bouton de contrôle à 119,99€ au lieu de 139,99€ sur @Amazon
- Système Wi-Fi 6E maillé tribande Amazon eero Pro 6E, avec hub connecté Zigbee intégré | Lot de 2 (jusqu’à 380 m²) à 299,99€ au lieu de 583,30€ sur @Amazon
- Souris Gamer Filaire Logitech G502 Hero – 25K, 25 600 PPP, RVB, Poids Ajustable, 11 Boutons Programmables, Mémoire Intégrée, PC/Mac à 29,90€ au lieu de 39,99€ sur @Boulanger
➡️ PC portables / PC fixes :
- PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Plusieurs coloris à 874€ sur @Cdiscount avec le code
25DES249
- PC Portable 14″ Asus Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0104 – FHD, i3-1215U, RAM 8 Go, 128 Go UFS, ChromeOS à 234€ au lieu de 370€ sur @Amazon
- HOT! Apple 2024 Portable MacBook Air 15 Pouces avec Puce M3 : écran Liquid Retina 15,3 Pouces, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Touch ID. Lumière stellaire à 1254€ au lieu de 1764,13€ sur @Amazon
➡️ Composants :
➡️ Écrans :
- [A partir de 17h] Ecran PC Incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN – QHD, 2560×1440, 16:9, 1000R, 165 Hz, 1 ms, AMD FreeSync à 119,99€ au lieu de 160€ sur @Cdiscount avec le code
15DES129
- Ecran 23.8″ HP V24ie G5 – FHD, IPS, 75Hz, AMD FreeSync à 79,99€ au lieu de 112,47€ sur @Amazon
- Ecran PC 32 » Samsung Odyssey G5 à 164,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour
- Ecran Incurvé 49″ Aorus CO49DQ – OLED, DQHD 5120×1440, 32/9, 144 Hz, HDR 400, FreeSync Premium Pro, DisplayPort/HDMI/USB-C à 819€ sur @Grosbill
- Ecran PC incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 G55C – QHD (2560×1440), Dalle VA, 165 Hz, 1 ms, HDR 10 (vendeur Boulanger +8€ en RP) à 154,99€ au lieu de 219€ sur @Rakuten avec le code
BLACK15
—🔥 Films / Séries —
- Blu-ray 4K Ultra HD Friends L’Intégrale des Saisons 1 à 10 (+10€ dans la cagnotte) à 100€ au lieu de 199,99€ sur @Fnac avec le code
BLACKFD10
- HOT! Twilight, La Saga – L’intégrale des 5 Films – Coffret DVD à 13,82€ au lieu de 26,90€ sur @Amazon
- Coffret FNAC Bluray Matrix 4 Films Edition Spéciale à 20€ au lieu de 39,99€ sur @Fnac
- HOT! Coffret intégrale Harry Potter en blu ray à 19,67€ sur @Amazon
- Coffret Blu-Ray Jean-Claude Van Damme – 6 Films à 15€ au lieu de 29,99€ (-49.98%) sur @Amazon
- Coffret Blu-Ray : Gremlins 1 & 2 à 9,99€ au lieu de 15,99€sur @Amazon
- Coffret Blu-Ray Rocky – L’intégrale de la Saga à 25€ au lieu de 47€ sur @Amazon
- Coffret Blu-ray Intégrale Twilight à 16,49€ au lieu de 25,90€ sur @Amazon
- Coffret Blu-ray Retour vers le futur – La Trilogie (Version 4K à 27.99€) à 12,50€ au lieu de 24,99€ sur @Fnac
- Coffret 4K Trilogie The Dark Knight – Édition Spéciale Fnac (3 Blu-ray 4K HDR10 + 3 Blu-ray + Blu-ray Bonus + Cartes & Lettre) à 30€ au lieu de 60€ sur @Fnac
- Coffret Blu-ray 4K Ultra-HD The Dark Knight – La Trilogie à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon
- Intégrale Blu-ray Batman – La série animée à 29,41€ au lieu de 60€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- Machine expresso broyeur à café grains Krups EA810870 – Noire, 1450W, 15 bars (Via 50€ sur la carte de fidélité) à 199,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour
- HOT! Expresso avec broyeur Delonghi FEB427.80.SB Perfecta Evo ARGENT à 649,99€ au lieu de 889,99€ sur @Darty
- Machine à expresso SMEG ECF02DGBEU à 899,99€ au lieu de 1042,85€ sur @Darty
- HOT! Robot cuiseur Moulinex I-Companion XL – Blanc, HF908120 à 527€ au lieu de 745€ sur @Amazon
- Aspirateur robot Lefant M320 à 149,99€ au lieu de 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Robot multifonction Magimix 18373F C3200XL (Vendeur Boulanger) à 179€ au lieu de 250€ sur @Rakuten avec le code
BOUL20
- De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.52.GB à 359€ au lieu de 479€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Machine à café grain Krups YY8125FD à 249,99€ au lieu de 329,06€ sur @Amazon
- Friteuse sans huile Moulinex Easy fry max (EZ245B20) – 5L à 69,99€ au lieu de 139,99€ sur @Boulanger
- Friteuse Delonghi FH2184 IDEALFRY à 139,99€ au lieu de 168€ sur @Amazon
- Offres BlackFirday Dyson
— 🔥 Divers —
- HOT! Station électrique portable EF EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh de capacité, batterie LiFePO4, charge complète en 56 min, 1800W à 486,75€ au lieu de 849€ sur @Darty avec le code
DARTY25
- Chaise gaming Corsair T3 Rush gris et argent ( 164,05€ avec le cashback widilo ) à 187,49€ sur @Darty avec le code
DARTY25
- Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) – 300W, 25 km/h, Autonomie 25 km, Noir à 249,99€ au lieu de 301,99€ sur @Darty
- Motorola Talkie Walkie Twin Pack T62 Bleu à 43€ au lieu de 61,02€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Braun Series 9 PRO+ 9517s à 199,99€ au lieu de 290€ sur @Amazon
- Trottinette électrique Ninebot Max G2 E by Segway à 499€ au lieu de 682€ sur @Boulanger
