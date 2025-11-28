TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

#BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

28 Nov. 2025 • 6:36
C’est enfin le jour du Black Friday 2025 : ce dernier vendredi de novembre marque le lancement des plus grosses promotions high-tech de l’année. Smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés… nous regroupons ici les meilleurs bons plans pour préparer vos achats de Noël au meilleur prix, sans avoir à écumer tous les sites marchands.
Nous mettrons à jour cette page tout au long de la journée : n’hésitez donc pas à revenir régulièrement pour profiter des nouvelles offres et des baisses de prix.

Black Friday Deals

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes :

  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad air 2024 – M2, Wifi, 128 Go à 431,99€  sur @Fnac

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques gaming :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

  • Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe – 256 Go à 19,89€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Cartes mémoires

— 🔥 TV / Son —

 

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Plusieurs coloris à 874€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249
  • PC Portable 14″ Asus Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0104 – FHD, i3-1215U, RAM 8 Go, 128 Go UFS, ChromeOS à 234€ au lieu de 370€ sur @Amazon
  • HOT! Apple 2024 Portable MacBook Air 15 Pouces avec Puce M3 : écran Liquid Retina 15,3 Pouces, 16 Go de mémoire unifiée, 512 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Touch ID. Lumière stellaire à 1254€ au lieu de 1764,13€ sur @Amazon

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

  • [A partir de 17h] Ecran PC Incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN – QHD, 2560×1440, 16:9, 1000R, 165 Hz, 1 ms, AMD FreeSync à 119,99€ au lieu de 160€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Ecran 23.8″ HP V24ie G5 – FHD, IPS, 75Hz, AMD FreeSync à 79,99€ au lieu de 112,47€ sur @Amazon
  • Ecran PC 32 » Samsung Odyssey G5 à 164,99€ au lieu de 249,99€ sur @Carrefour
  • Ecran Incurvé 49″ Aorus CO49DQ – OLED, DQHD 5120×1440, 32/9, 144 Hz, HDR 400, FreeSync Premium Pro, DisplayPort/HDMI/USB-C à 819€ sur @Grosbill
  • Ecran PC incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 G55C – QHD (2560×1440), Dalle VA, 165 Hz, 1 ms, HDR 10 (vendeur Boulanger +8€ en RP) à 154,99€ au lieu de 219€ sur @Rakuten avec le code BLACK15

🔥 Films / Séries —

 

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

 

Si vous voulez plus de bons plans, n’oubliez pas notre page BON PLAN HIGH-TECH LIVE mise à jour en continue (24h/24, 7/7)

