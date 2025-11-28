TENDANCES
KultureGeek Internet Nano Banana Pro : Google restreint l’accès gratuit à son IA à cause d’une trop forte demande
Internet

Nano Banana Pro : Google restreint l’accès gratuit à son IA à cause d’une trop forte demande

28 Nov. 2025 • 11:50
0

Le modèle d’image Nano Banana Pro suscite un réel engouement depuis son lancement, un succès tel que Google a décidé d’instaurer de nouvelles restrictions pour les utilisateurs gratuits. Désormais, seuls deux visuels pourront être générés chaque jour, contre trois auparavant. Dans une note d’assistance, la firme explique que « la génération et l’édition d’images sont très demandées » et que les limites « peuvent évoluer fréquemment et se réinitialisent quotidiennement ».

Gemini 3 Pro également concerné

Les ajustements ne se limitent pas au seul modèle d’image. Google précise que l’accès gratuit à Gemini 3 Pro devient lui aussi plus strict, avec une mention indiquant que les comptes non payants disposent d’un « accès basique — les limites quotidiennes peuvent évoluer ». Lors de son déploiement initial le 18 novembre, Gemini 3 Pro offrait cinq requêtes par jour, ce qui était alors conforme au fonctionnement de Gemini 2.5 Pro.

Nano Banana Pro

Des abonnements qui conservent leurs avantages

Pour ceux qui ont souscrit aux formules Google AI Pro ou AI Ultra, rien ne change : les quotas restent fixés à 100 et 500 requêtes quotidiennes respectivement. Ces offres payantes deviennent ainsi encore plus attractives alors que la plateforme connaît une forte hausse d’utilisation liée aux fêtes et à l’énorme buzz généré par ses nouveaux modèles.

Google n’est d’ailleurs pas le seul acteur à resserrer l’accès gratuit après un lancement réussi. On se souvient qu’OpenAI avait un temps retardé l’accès gratuit au générateur d’images intégré à ChatGPT face à un volume inattendu d’utilisateurs, avant de le rendre disponible à un public plus large. Reste à voir si Google assouplira à son tour ses limites lorsque la pression sur ses serveurs se stabilisera.

