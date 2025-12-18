TENDANCES
Après 15 ans, Nintendo remporte son procès pour la manette Wii

18 Déc. 2025 • 19:44
0

La justice allemande a tranché en faveur de Nintendo dans son litige historique contre Nacon (ex-BigBen) concernant la contrefaçon de la télécommande Wii (Wiimote), à savoir la manette de la console sortie en 2006. Le tribunal régional de Mannheim condamne l’accessoiriste à verser près de 7 millions d’euros, sanctionnant une violation de propriété intellectuelle aggravée par plus d’une décennie de procédures.

Telecommande Wii

15 ans après, Nintendo gagne face à Nacon

Le montant total des dommages et intérêts atteint un peu moins de 7 millions d’euros, dont plus de 4 millions d’euros de dommages initiaux. La somme finale a gonflé de manière importante à cause des intérêts accumulés, conséquence directe de la stratégie de défense de BigBen (devenu Nacon en 2020).

Selon les avocats de Nintendo, la partie adverse a « retardé la procédure à plusieurs reprises, par exemple en rejetant l’expert nommé par le tribunal ». Ces délais ont un coût financier direct : les intérêts, calculés à 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, représentent désormais une part substantielle de l’amende globale.

Le conflit remonte à 2010, date à laquelle Nintendo a attaqué BigBen Interactive pour la commercialisation de manettes tierces illégales pour la Wii. L’accusation portait sur le non-respect d’un brevet couvrant les caractéristiques ergonomiques de la télécommande Wii de Nintendo. Les technologies copiées incluaient également les capteurs essentiels au fonctionnement de la console, notamment la caméra de suivi et le capteur d’accélération.

La validité de ce brevet a été contestée mais systématiquement confirmée par l’Office européen des brevets. Dès 2011, la justice avait reconnu la culpabilité de BigBen, un verdict réaffirmé par le tribunal régional supérieur de Karlsruhe en 2017.

Un feuilleton judiciaire qui se poursuit en appel

Malgré le soutien de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour fédérale de justice allemande aux arguments de Nintendo, l’affaire n’est pas encore totalement close. Nacon a décidé de faire appel de cette nouvelle décision concernant les dommages et intérêts auprès du tribunal régional supérieur de Karlsruhe, prolongeant encore ce bras de fer entamé il y a 15 ans.

