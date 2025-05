Nintendo attaque Genki en justice après la fuite de la Switch 2

Nintendo a engagé des poursuites judiciaires contre Genki, un fabricant d’accessoires, accusant la société d’avoir fait fuiter la console quelques jours avant son officialisation. Aussi, le groupe est accusé d’utiliser illégalement les marques déposées de Nintendo. Le géant japonais estime que ces pratiques pourraient induire les consommateurs en erreur et nuire à son image.

La fuite de la Switch 2 avant son officialisation

Il y a quelques mois, Genki avait dévoilé un prototype d’accessoire imprimé en 3D, affirmant qu’il correspondait aux dimensions officielles de la Switch 2. La société a ensuite commencé à commercialiser des produits annoncés comme compatibles avec la Switch 2 dès son lancement. Une stratégie risquée, puisque Nintendo n’avait pas encore officiellement présenté sa console.

Dans une plainte déposée le 2 mai, Nintendo reproche à Genki cinq infractions, dont contrefaçon de marque, concurrence déloyale et publicité mensongère. L’entreprise estime que l’utilisation de ses marques pourrait créer une confusion chez les clients, qui pourraient associer d’éventuels défauts des accessoires de Genki à la qualité de Nintendo elle-même.

Les avocats du groupe japonais soulignent que Genki a tantôt affirmé s’appuyer sur des informations non officielles, tantôt suggéré une compatibilité certifiée. Selon eux, cette ambiguïté exploite « la confiance et la fidélité des fans de Nintendo », tout en portant préjudice à la marque.

Genki se défend et maintient ses projets

Genki a réagi à la plainte de Nintendo : « Nous prenons cette plainte au sérieux et travaillons avec nos conseils juridiques pour y répondre de manière appropriée. […] Nous sommes fiers de notre travail et maintenons notre engagement envers l’innovation et la qualité ».

La société précise qu’elle continuera à préparer ses commandes et présentera même de nouveaux produits lors du salon PAX East cette semaine.

Si Genki est dans le collimateur de Nintendo, d’autres fabricants ont également dévoilé des accessoires pour la Switch 2 avant son annonce officielle. Dbrand l’avait fait dès décembre. Toutefois, Nintendo semble cette fois-ci vouloir envoyer un message clair : tolérance zéro pour ceux qui tentent de profiter de son succès sans autorisation.

L’issue de ce litige pourrait influencer les pratiques des fabricants tiers à l’approche du lancement très attendu de la Switch 2 pour le 5 juin. En attendant, Nintendo réclame l’arrêt des ventes des produits incriminés, ainsi que des dommages et intérêts.