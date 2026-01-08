TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires [CES 2026] Asus et XREAL lancent des lunettes AR gaming à 240 Hz
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Asus et XREAL lancent des lunettes AR gaming à 240 Hz

8 Jan. 2026 • 11:15
0

Les lunettes XR sont la tendance du moment : Asus et XREAL ont profité du CES 2026n pour officialiser leur collaboration pour les ROG XREAL R1, des lunettes de réalité augmentée orientées gaming qui corrigent deux faiblesses majeures des smartglasses actuelles. La promesse est d’offrir une expérience de jeu fluide et immersive, sans aucun compromis, et ce même en déplacement.

Un taux de rafraîchissement inédit pour des lunettes AR

Basées sur les XREAL One Pro, les ROG XREAL R1 reprennent une architecture éprouvée avec deux écrans micro-OLED affichant une définition Full HD par œil (1 920 x 1 080 pixels), une luminosité de 700 nits et un champ de vision de 57 degrés. La véritable évolution se situe ailleurs : ces lunettes atteignent désormais un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, une valeur rare sur ce segment et particulièrement appréciée des joueurs les plus exigeants.

ROG XREAL R1 AR

Un hub dédié pour connecter plusieurs plateformes

Autre nouveauté notable, le ROG Control Dock. Ce boîtier fait office de station de connexion avec ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C, permettant de basculer rapidement entre un PC, une console ou un autre appareil. Les lunettes peuvent également être branchées directement en USB-C à des machines compatibles, comme les consoles portables ROG Ally.

Confort, personnalisation et immersion

Avec un poids contenu de 91 grammes, les R1 restent agréables à porter sur la durée. Les verres électrochromiques ajustables permettent de moduler la luminosité ambiante, tandis que la gestion des trois degrés de liberté autorise l’ancrage d’un écran virtuel ou son suivi dynamique. Malgré un champ de vision perfectible, les lunettes peuvent simuler un écran allant jusqu’à 171 pouces à quatre mètres.

ROG XREAL R1 AR 2

Aucune date de sortie ni tarif n’ont encore été annoncés, mais cette alliance entre ASUS et XREAL confirme l’ambition de faire des lunettes AR une alternative crédible aux écrans gaming traditionnels.

« `

