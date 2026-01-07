TENDANCES
[CES 2026] Swift Drive : la manette hybride dotée d'un mini volant à retour de force !
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Swift Drive : la manette hybride dotée d’un mini volant à retour de force !

7 Jan. 2026 • 11:15
Présente au CES 2026, la société GameSir a levé le voile sur un périphérique de jeu pour le moins atypique. Baptisée Swift Drive, cette nouvelle manette entend renouveler l’expérience des jeux de conduite en intégrant un véritable volant miniature directement au centre du contrôleur !

Un concept inspiré des contrôleurs les plus audacieux

À première vue, la Swift Drive reprend les codes d’une manette classique. Mais en son cœur se trouve un volant compact doté d’un retour de force, une technologie habituellement réservée aux volants de simulation grandeur nature. GameSir affirme s’appuyer sur un encodeur à effet Hall de haute précision afin d’assurer une direction fluide et extrêmement fidèle.

GameSir manette avec volant

L’amplitude de braquage est entièrement réglable, allant de 30 à 1 080 degrés, ce qui permet d’adapter la sensibilité aux différents styles de conduite. Les joysticks et boutons bénéficient eux aussi de capteurs à effet Hall, tandis que chaque gâchette dispose de son propre moteur haptique pour simuler le freinage ou la perte d’adhérence !

Une immersion renforcée pour les jeux de course

Lors des démonstrations organisées sur le salon, le retour de force s’est montré particulièrement convaincant, avec des blocages et résistances réalistes en cas de survirage. Le volant se manipule naturellement avec les deux pouces, donnant l’impression d’un volant de simulation miniaturisé. Des LED RGB situées sur la tranche supérieure affichent même le régime moteur en temps réel.

Autonomie et disponibilité

Malgré cette débauche de technologies, GameSir annonce une autonomie comprise entre 20 et 30 heures sur une seule charge. La Swift Drive devrait être commercialisée plus tard en 2026, à un tarif qui reste encore à confirmer. Vivement une date de sortie officielle !

