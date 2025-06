Project Defiant : Sony dévoile son premier stick arcade sans fil pour le PC et les consoles PlayStation

Sony a profité de sa conférence State of Play pour dévoiler son premier stick-arcade sans fil conçue en interne, un périphérique qui porte pour l’instant le nom de code Project Defiant. Destiné aux jeux compétitifs et de style arcade, cet appareil se connecte à la PS5 et au PC grâce à la technologie sans fil PlayStation Link, ce qui devrait garantir une latence ultra-faible et donc un gameplay extrêmement précis. L’accessoire peut également se brancher via USB-C pour une expérience de jeu sans aucune latence. La manette dispose en outre d’interrupteurs mécaniques, d’un pavé tactile similaire à celui de la DualSense, et de plaques interchangeables (carré, cercle et octogone) pouvant être changées sans aucun outil. Le fight stick permet aussi de « réveiller » à distance la PS5, à l’instar de ce que peut déjà faire une DualSense.



Autre bonne idée, le stick arcade dispose d’un compartiment de rangement pour les accessoires comme les plaques et l’adaptateur USB PS Link, sans oublier l’étui de transport robuste qui devrait être livré avec l’accessoire. Sony n’a pas encore confirmé de date de sortie ni de prix, mais annonce que le lancement de Project Defiant est prévu pour 2026, probablement en même temps que la sortie du jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls (développé par Arc System Works les créateurs de Guilty Gear).