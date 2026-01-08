TENDANCES
Matériel et Accessoires

[CES 2026] LIFX dévoile un miroir intelligent Matter et un nouveau variateur connecté

8 Jan. 2026
0

À l’occasion du CES 2026, LIFX élargit son écosystème domotique avec plusieurs nouveautés orientées « maison connectée ». Spécialiste de l’éclairage intelligent, la marque présente un miroir connecté inédit compatible Matter, ainsi qu’un interrupteur variateur conçu pour piloter aussi bien des luminaires connectés que classiques.

Un miroir intelligent pensé pour la salle de bain connectée

Baptisé SuperColor Mirror, ce nouveau miroir signé LIFX intègre un éclairage à l’avant et à l’arrière, entièrement personnalisable. Compatible Matter, ce miroir peut s’intégrer directement à Apple Home et aux autres plateformes domotiques supportant ce standard. L’utilisateur peut ajuster la luminosité, la température de couleur et activer des modes dédiés comme le contrôle du maquillage ou l’anti-buée.

LIFX Miroir connecté

Le miroir repose sur une technologie de couleurs polychromes à zones multiples, permettant des transitions fluides et des effets visuels dynamiques, à l’image des animations flamme ou peinture déjà disponibles chez LIFX. Trois boutons physiques intégrés permettent également de contrôler d’autres appareils compatibles Matter.

Un variateur intelligent et de nouveaux éclairages accessibles

LIFX annonce aussi un Smart Dimmer doté de quatre boutons programmables et d’une barre lumineuse à huit zones. Compatible Matter, l’accessoire prend en charge les ampoules LED, halogènes et incandescentes, tout en offrant un contrôle avancé des scènes et effets lumineux.

Enfin, la gamme s’étoffe avec des solutions plus abordables, dont une ampoule Everyday A19 multicolore et un ruban LED de 6 mètres à zones adressables. Le variateur et le miroir SuperColor sont attendus au second trimestre 2026.

