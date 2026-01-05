[CES 2026] Withings Body Scan 2 : la balance connectée veut aller au-delà du poids avec 60 biomarqueurs

À l’occasion du CES 2026, Withings annonce Body Scan 2, une nouvelle génération de balance connectée orientée vers le suivi de paramètres de santé. L’entreprise française, connue pour ses objets de santé connectée, affirme que l’appareil réalise une analyse en 90 secondes et s’appuie sur une soixantaine d’indicateurs (biomarqueurs) liés notamment au cœur, aux artères, au métabolisme et à la régulation glycémique.

Le positionnement revendiqué s’inscrit dans une tendance de fond : la montée des dispositifs de suivi à domicile qui cherchent à donner une vision plus large de l’état physiologique, au-delà de la simple mesure du poids ou de l’IMC. Dans un marché où les balances connectées proposent déjà des analyses de composition corporelle (masse grasse, masse musculaire, eau), Withings tente ici d’étendre l’usage vers une logique de prévention et de suivi dans le temps, via son application.

À quoi sert Body Scan 2, et à qui s’adresse-t-il ?

Selon Withings, Body Scan 2 vise les utilisateurs qui souhaitent suivre des marqueurs précoces associés au vieillissement et aux risques cardio-métaboliques. La marque évoque plusieurs profils : personnes sédentaires ou soumises à un stress chronique, adultes en « milieu de vie » préoccupés par le poids et le risque cardiovasculaire, femmes en périménopause ou ménopause, sportifs attentifs à la récupération, ou encore utilisateurs sous traitements amaigrissants de type GLP-1, avec un suivi de la composition corporelle pour limiter une perte de masse musculaire.

Dans les faits, l’intérêt de ce type de produit dépendra surtout de la compréhension des mesures fournies et de la capacité à suivre des tendances dans la durée. Les balances connectées sont souvent utilisées pour un pilotage du poids et de la composition corporelle ; Withings veut y ajouter des éléments de lecture santé, avec des scores et des recommandations de mode de vie (alimentation, activité, sommeil, gestion du stress) générés dans l’application.

Les fonctionnalités annoncées : hypertension, cœur, cellules et métabolisme

Body Scan 2 regrouperait 60 biomarqueurs scientifiquement validés, avec une promesse d’analyse en 90 secondes. L’entreprise met en avant trois ajouts majeurs sur un pèse-personne à domicile :

Une notification de risque d’hypertension , sans brassard, à partir de signaux physiologiques mesurés lors de la pesée.

, sans brassard, à partir de signaux physiologiques mesurés lors de la pesée. Une évaluation de la fonction de pompage du cœur via l’impédance cardiographie (ICG), une technique qui estime certains paramètres hémodynamiques à partir de variations électriques associées au cycle cardiaque.

via l’impédance cardiographie (ICG), une technique qui estime certains paramètres hémodynamiques à partir de variations électriques associées au cycle cardiaque. Une analyse “cellulaire” et métabolique rendue possible par une bio-impédance spectroscopique (BIS) à ultra-hautes fréquences, destinée à affiner l’analyse de la composition corporelle et de certains marqueurs liés à l’hydratation et aux tissus actifs.

Le constructeur décrit un parcours de mesure en quatre étapes. D’abord, une combinaison d’ICG et d’ECG à 6 dérivations servirait à évaluer la performance de pompage et à produire des indicateurs associés, dont un “âge du cœur” calculé à partir des données recueillies. Ensuite, la détection du risque d’hypertension s’appuierait sur la vitesse de l’onde de pouls (PWV), associée aux signaux ECG/ICG et à un modèle d’IA présenté comme validé cliniquement par la marque. Enfin, l’appareil analyserait des éléments liés à la vitalité cellulaire et à l’efficacité métabolique via la BIS, et proposerait un score de régulation glycémique en combinant ces données à une mesure de conductance cutanée électrochimique (ESC), souvent utilisée pour approcher certains aspects de l’activité sudorale.

Il s’agit d’annonces ambitieuses. Comme pour tout dispositif de suivi de santé grand public, l’enjeu sera de distinguer ce qui relève de l’information de bien-être et de suivi longitudinal, de ce qui peut se rapprocher d’un usage médical. Withings indique d’ailleurs que certaines métriques dépendront de certifications spécifiques.

Ce que disent les intervenants : prévention, signaux précoces et dépistage

Withings justifie cette orientation par une lecture « prévention » : rendre visibles des indicateurs qui évoluent avant l’apparition de symptômes. Eric Carreel, fondateur et président de Withings, explique que l’objectif est de matérialiser l’impact du mode de vie sur des indicateurs clés afin de “rendre le changement nécessaire et possible”, en s’appuyant sur des mesures répétées dans le temps.

De son côté, le Dr Thomas Platzer, présenté comme médecin spécialiste de la longévité, insiste sur l’intérêt de se focaliser sur des déséquilibres à un stade jugé réversible, en observant notamment des marqueurs liés aux cellules, aux nerfs, aux artères et au cœur.

Enfin, le Pr Stéphane Laurent, cardiologue et ancien président de la Société Française d’Hypertension, rappelle que l’hypertension reste un facteur de risque cardiovasculaire majeur et qu’elle progresse souvent sans symptômes. Il estime qu’un outil à domicile capable d’alerter sur un risque potentiel, sans démarche supplémentaire côté patient, pourrait contribuer à déclencher plus tôt une consultation et une prise en charge médicale lorsque cela s’avère nécessaire.

IA, « âge biologique » et recommandations : prudence sur l’interprétation

Withings indique que Body Scan 2 exploitera des algorithmes d’IA entraînés sur des cohortes cliniques pour transformer les mesures en indicateurs synthétiques, dont un âge biologique calculé à partir de paramètres cardiaques, artériels, cellulaires et métaboliques. L’application doit ensuite proposer des recommandations personnalisées.

Sur ce point, il faudra surveiller la façon dont ces scores sont expliqués à l’utilisateur : un score peut être utile pour suivre une tendance, mais il peut aussi être mal interprété s’il est perçu comme un diagnostic. Dans l’usage, ces dispositifs gagnent généralement en pertinence lorsqu’ils sont utilisés pour observer des évolutions (amélioration, stabilisation, dégradation) plutôt que pour tirer des conclusions sur une mesure isolée.

Prix, disponibilité et certifications annoncées

Withings indique que Body Scan 2 sera commercialisé en 2026, avec un prix annoncé de 499,95 € en Europe, 449,95 £ au Royaume-Uni et 899 $ AU en Australie. La marque précise que la commercialisation est soumise à l’obtention de certifications CE médicales pour certaines métriques.

À ce stade, l’entreprise ne détaille pas tous les éléments pratiques (date exacte de lancement selon les pays, éventuels abonnements, modalités précises d’accès à chaque métrique selon les réglementations locales). Ces points devraient être déterminants pour comprendre la portée réelle des fonctions annoncées, en particulier celles qui s’approchent d’un usage médical.