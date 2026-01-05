[CES 2026] CLOiD : LG montre en détail son robot domestique capable de plier le linge, vider le laver vaisselle, etc.

LG fait un pas de plus vers la maison automatisée avec la présentation de CLOiD, un robot humanoïde conçu pour assister les utilisateurs dans les tâches du quotidien. Dévoilé après un premier teasing, ce prototype intelligent est capable, selon le constructeur, de plier le linge, vider un lave-vaisselle, servir des plats ou encore interagir avec d’autres équipements connectés du foyer.

Un robot pensé pour interagir naturellement avec les humains

Le CLOiD se distingue par une unité-tête compacte intégrant un écran, des haut-parleurs, des caméras et plusieurs capteurs. LG explique que cet ensemble permet au robot de communiquer par la voix et par des expressions faciales numériques tout en analysant l’environnement domestique et les habitudes de vie de ses utilisateurs. Grâce à l’intelligence artificielle, le robot peut adapter ses actions et piloter certains appareils connectés en fonction des besoins détectés.

Des bras articulés pour les gestes du quotidien

Le robot est équipé de deux bras robotiques complets, avec articulations aux épaules, aux coudes et aux poignets, ainsi que de mains dont les doigts peuvent bouger indépendamment. Cette configuration lui permet de manipuler des objets situés à hauteur de genou ou plus haut, comme de la vaisselle ou du linge fraîchement lavé. En revanche, le CLOiD n’est pas conçu pour ramasser des objets au sol.

Un prototype encore expérimental

LG prévoit de démontrer le CLOiD dans différents scénarios domestiques, notamment lors du lancement de cycles de lavage, du pliage de vêtements ou du service de plats. Le robot repose sur une base mobile à roues, héritée des technologies déjà utilisées par LG dans ses robots aspirateurs.

À ce stade, CLOiD reste avant tout un concept destiné à illustrer la vision de LG en matière de robotique domestique. Le groupe indique toutefois vouloir poursuivre le développement de robots pratiques pour la maison et intégrer progressivement ces technologies à ses gammes d’appareils électroménagers.