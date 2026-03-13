Little Nightmares passe en VR : Altered Echoes arrive le 24 avril sur PSVR2, Meta Quest et PC VR

La franchise Little Nightmares s’apprête à explorer un nouveau terrain de jeu : la réalité virtuelle. Bandai Namco vient d’annoncer Little Nightmares VR: Altered Echoes, un épisode pensé pour l’immersion et prévu pour le 24 avril 2026. Développé par Iconik (et non par Tarsier Studios), le titre reste néanmoins connecté à l’univers des deux premiers jeux.

Dark Six au premier plan, une quête pour redevenir “entière”

Cette nouvelle aventure mettra le joueur aux commandes de Dark Six, le double sombre de Six. Son objectif : retrouver la véritable Six afin de la rejoindre et reconstituer ce qui a été brisé. Le jeu promet un mélange d’horreur, d’exploration et d’énigmes, avec une approche à la première personne qui accentue la tension et la sensation de vulnérabilité propre à la série.

Retour dans Nowhere, un monde cauchemardesque

Altered Echoes entraîne les joueurs dans de nouveaux lieux de Nowhere, cet univers onirique et hostile accessible uniquement à travers les rêves. On y croisera des créatures inquiétantes, notamment les Residents, ainsi que des figures familières : le Thin Man, antagoniste marquant de Little Nightmares II, est de retour.

Une compatibilité VR très large

PSVR2, Quest, Index, Vive…

Bandai Namco annonce une optimisation pour PSVR2, Meta Quest 2, Quest 3 et Quest 3s, ainsi que pour plusieurs casques PC VR, dont Oculus Rift / Rift S, Pico 4, Valve Index et HTC Vive. D’autres casques PC VR devraient également être compatibles.

Le jeu est déjà listable en liste de souhaits sur les boutiques PlayStation, Steam et Meta.