Jeux vidéo

Deadpool VR débarque sur Meta Quest 3 : devenez le héros le plus déjanté de l’univers Marvel

18 Nov. 2025 • 19:31
0

Le super-héros le plus déjanté du MCU est désormais jouable en réalité virtuelle. Deadpool VR est disponible depuis quelques heures à peine sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3s (et en français !), dans une version qui reprend les codes humoristiques et un peu trash du gars à la combinaison rouge.

Un univers Marvel revisité à la sauce Deadpool

Développé par Twisted Pixel en collaboration avec Oculus Studios et Marvel Games, Deadpool VR propose une histoire entièrement originale. Le mercenaire aux deux sabres a signé un contrat hasardeux avec Mojo, le magnat intergalactique du streaming, sans jamais lire les petites lignes. Résultat des courses, Deadpool doit enlever des super-vilains emblématiques comme Mephisto, Lady Deathstrike, Omega Red ou même Ultimo pour les faire participer à une téléréalité intersidérale. Un pitch lunaire et qui met bien dans l’ambiance.

Un gameplay brutal et créatif

Le gameplay mêle parkour et combats sadiques dans un style typique de Deadpool. Vous pouvez trancher, tirer, lancer des grenades… voire jeter votre propre bras arraché sur vos ennemis. “Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez probablement le faire,” déclare le directeur du jeu, Dan Bullock. Le jeu encourage aussi une forme de « créativité » dans tout ce chaos : jet d’épée dans la poitrine, décapitation macabre ou monologue à la “Alas, poor Yorick” après un massacre — tout est possible ou presque. Deadpool VR tire parti des capacités du casque avec une DA maitrisée, des mouvements libres et fluides, et des combats adaptés au format standalone.

Un casting inattendu et une production ambitieuse

Pour ne rien gâcher, le casting voix du jeu est de tout premier plan : Neil Patrick Harris prête sa voix à Deadpool, tandis que John Leguizamo incarne Mojo, le méchant charismatique. Twisted Pixel met donc le paquet : le studio, déjà acquis par Meta, signe sans doute ici son meilleur jeu du genre.

Deadpool VR est disponible sur Meta Quest 3 au prix de 45,99 euros.

Signaler une erreur dans le texte

