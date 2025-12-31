TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube : Disney sanctionné pour violation de la vie privée des enfants
Internet

YouTube : Disney sanctionné pour violation de la vie privée des enfants

31 Déc. 2025 • 10:20
0

Le groupe Disney a accepté de verser 10 millions de dollars aux autorités américaines afin de mettre un terme à des poursuites liées à la protection des données des mineurs. Le département de la Justice (DOJ) reproche en effet au géant du divertissement d’avoir enfreint la législation fédérale encadrant la collecte d’informations personnelles des enfants sur YouTube.

Des vidéos mal catégorisées, des données collectées illégalement

Selon la plainte déposée devant un tribunal fédéral en Californie, Disney aurait omis de signaler correctement certains contenus comme étant destinés aux enfants. Cette classification erronée aurait permis l’affichage de publicités ciblées et la collecte de données personnelles de mineurs sans information préalable ni consentement parental.

Disney Plus Nouveau Logo

Ces pratiques contreviennent à la loi américaine COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), en vigueur depuis 1998. Celle-ci interdit toute collecte intentionnelle de données concernant des enfants de moins de 13 ans sans accord explicite des parents. « Le ministère de la Justice est déterminé à garantir aux parents un contrôle total sur l’utilisation des données de leurs enfants », a déclaré Brett A. Shumate, procureur général adjoint, soulignant la fermeté de l’administration sur ces sujets.

Une affaire emblématique dans l’écosystème YouTube

Les contenus concernés auraient été diffusés sur plusieurs chaînes officielles de Disney, dont Pixar, Disney Animation Studios et Disney+, cumulant des milliards de vues aux États-Unis. Les vidéos mettaient en scène des franchises majeures comme La Reine des Neiges, Coco ou Les Indestructibles.

Disney précise toutefois que l’accord « ne concerne pas ses plateformes numériques internes, mais uniquement la diffusion de certains contenus sur YouTube ». Au-delà de l’amende, l’entreprise devra instaurer un programme de contrôle permanent afin de garantir la conformité future de ses publications avec la loi.

Cette affaire illustre le durcissement du cadre réglementaire autour des contenus destinés aux enfants et rappelle aux créateurs comme aux grandes plateformes que la protection de la vie privée des plus jeunes est désormais un enjeu central du numérique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disney Plus Logo Marvel Internet

La FTC sanctionne Disney pour la collecte illégale de données d’enfants sur YouTube

Google Logo Loupe Internet

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

YouTube Logo Icone Internet

Google va payer 30 millions de dollars après la collecte de données d’enfants sur YouTube

justin-connolly Hors-Sujet

Disney attaque YouTube en justice pour le débauchage de son ex-cadre… en charge des négociations avec YouTube

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TOI-561 b

James Webb détecte de l’atmosphère autour d’une exoplanète rocheuse, et c’est une première

31 Déc. 2025 • 11:50
0 Science

C’est une première historique : grâce aux capacités spectroscopiques du télescope spatial James Webb, des astronomes...

LG Gallery TV Televiseur

LG dévoile Gallery TV, un téléviseur qui défie The Frame de Samsung

31 Déc. 2025 • 9:00
0 Matériel

À l’approche du CES 2026, LG officialise son entrée sur le marché des téléviseurs à vocation artistique...

godeal nouvelle annee

🔥 Préparez votre productivité pour la nouvelle année : Office 2021 Pro à 31,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

31 Déc. 2025 • 8:45
0 Promos

Les fêtes ne durent jamais assez longtemps. Une fois les confettis du Nouvel An retombés et le calendrier tourné vers 2026, il faudra...

YouTube Logo

YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (jusqu’à 33 %)

30 Déc. 2025 • 20:47
0 Internet

Si vous avez l’impression que YouTube est saturé de vidéos de piètre qualité générées par...

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

La PS6 et la nouvelle Xbox reportées à cause du prix de la RAM ?

30 Déc. 2025 • 19:29
2 Jeux vidéo

Selon Insider Gaming, Sony et Microsoft envisageraient sérieusement de repousser la sortie de la PlayStation 6 et de la prochaine Xbox,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Gears & Goo : un excellent « tower defense » pour l’Apple Vision Pro (sortie Apple Arcade)

Gears & Goo : un excellent « tower defense » pour l’Apple Vision Pro (sortie Apple Arcade)

31 Dec. 2025 • 11:40

image de l'article En 2026, les MacBook résisteraient à la crise des ventes sur le marché de l’ordinateur portable

En 2026, les MacBook résisteraient à la crise des ventes sur le marché de l’ordinateur portable

31 Dec. 2025 • 10:05

image de l'article Apple a collecté 3 millions de dollars pour la lutte contre le sida via Apple Pay

Apple a collecté 3 millions de dollars pour la lutte contre le sida via Apple Pay

31 Dec. 2025 • 8:40

image de l'article Apple tease « quelque chose d’énorme » pour Apple Fitness+ en 2026

Apple tease « quelque chose d’énorme » pour Apple Fitness+ en 2026

31 Dec. 2025 • 7:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site