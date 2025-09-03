TENDANCES
La FTC sanctionne Disney pour la collecte illégale de données d’enfants sur YouTube

3 Sep. 2025 • 10:31
Disney vient d’accepter de verser 10 millions de dollars pour solder un litige avec la Federal Trade Commission (FTC). L’agence accusait la firme aux grandes oreilles d’avoir violé la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en permettant la collecte de données personnelles d’enfants via des vidéos YouTube mal labellisées. Des extraits de films populaires comme Toy Story, Frozen ou The Incredibles ont été classés comme « Non destiné aux enfants », évitant ainsi les restrictions de YouTube et permettant la diffusion de publicités ciblées sans consentement parental. Selon l’agence, même après avoir été alerté en 2020 par YouTube, Disney a continué à utiliser une étiquette par défaut au niveau du canal, sans corriger au cas par cas les vidéos concernées.

Disney Plus Logo

Outre l’amende, Disney doit désormais obtenir le consentement parental avant toute collecte de données sur les moins de 13 ans et instaurer un programme de révision des vidéos pendant les dix prochaines années – afin d’assurer un étiquetage conforme – sauf si YouTube introduit une technologie universelle de vérification d’âge. Cette décision marque une première : jamais encore un fournisseur de contenus tiers sur YouTube n’avait été sanctionné par la FTC depuis l’accord historique conclu en 2019 avec Google.

