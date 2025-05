Disney attaque YouTube en justice pour le débauchage de son ex-cadre… en charge des négociations avec YouTube

YouTube renforce sa présence dans le domaine du sport en direct en recrutant l’ancien cadre de Disney, Justin Connolly, ce dernier occupant désormais le poste de responsable mondial des médias et du sport, et ce peu de temps avant la diffusion gratuite du match d’ouverture de la NFL le 5 septembre prochain. Connolly, qui a passé plus de vingt ans chez Disney et ESPN, supervisera les partenariats de YouTube avec les sociétés de médias et gèrera le développement de l’offre sportive de la plateforme. Tout aurait pu en rester là (ce qui n’était en soi peut-être pas suffisant pour faire un article) mais Disney a décidé de lancer une action en justice, affirmant que Connolly a quitté l’entreprise alors qu’il menait des négociations cruciales sur les licences entre Disney et YouTube, ce qui serait en violation directe de son contrat de travail courant jusqu’en 2027.

Justin Connolly : un débauchage aux circonstances étranges

Dans une plainte déposée en Californie, Disney accuse ainsi YouTube d’avoir débauché Connolly malgré son rôle central dans les négociations et son accès à des stratégies commerciales sensibles et à des informations financières confidentielles. L’entreprise considère que le départ de Connolly, en plein pourparlers avec YouTube, est particulièrement préjudiciable pour les intérêts de Disney. La plainte ne fait pas dans le détail : « Connolly dirige l’équipe de Disney chargée de négocier le renouvellement de la licence avec YouTube. Il possède une connaissance approfondie des autres accords de distribution de Disney, des détails financiers liés au contenu licencié à YouTube, ainsi que des stratégies de négociation de Disney, tant de manière générale qu’en ce qui concerne spécifiquement YouTube. Il serait extrêmement préjudiciable pour Disney que Connolly viole le contrat qu’il a lui-même négocié il y a seulement quelques mois et change de camp alors que Disney travaille sur un nouvel accord de licence avec l’entreprise qui tente de le débaucher. »

Ou l’on découvre que les géants américains de la tech et des médias se comportent comme des requins blancs placés dans une piscine trop petite pour eux.