[Gamescom] Resident Evil 9 Requiem dévoile sa (terrifiante) séquence d’ouverture

Capcom a profité de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 pour dévoiler Resident Evil Requiem (Resident Evil 9), attendu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Le nouveau trailer a mis en avant la protagoniste Grace Ashcroft, une analyste du FBI confrontée aux mystères entourant la mort de sa mère, trente ans après la chute de Raccoon City. Cette séquence d’ouverture, à l’ambiance passablement terrifiante, permettait de confirmer que Capcom maitrise toujours autant les montées en tension de sa franchise horrifique. L’éditeur promet une expérience immersive, avec une ambiance horrifique renouant avec les racines de la saga tout en ajoutant une dimension personnelle et dramatique.

Le gameplay proposera en outre une alternance fluide entre la première et la troisième personne, l’ajout de véhicules pour l’exploration et une IA ennemie plus adaptative, renforçant la tension. Techniquement, ce nouvel opus sera aussi l’un des premiers à exploiter le DLSS 4 et un ray-tracing avancé, offrant ainsi un rendu visuel de nouvelle génération. Enfin, on notera que la Gamescom a permis aux visiteurs de tester le jeu en avant-première. Rendez-vous donc en 2026 pour le grand frisson…