Microsoft va clarifier les mises à jour de pilotes sur Windows 11

Microsoft prépare une modification de l’affichage des mises à jour de pilotes dans Windows 11 pour mettre fin à la confusion actuelle. Les utilisateurs voient régulièrement apparaître des installations sous l’appellation générique « Microsoft Corporation – Mise à jour du pilote » suivie d’un simple numéro de version, sans aucune indication sur le matériel concerné.

Un affichage simplifié à venir pour les pilotes sur Windows 11

Ce manque de transparence pose un réel problème d’identification pour l’utilisateur qui ouvre Windows Update. Actuellement, il est impossible de savoir si le fichier téléchargé est destiné à la webcam, au micro, à la carte réseau ou à un autre composant. Ces intitulés obscurs concernent souvent des fonctionnalités maintenues directement par Microsoft, comme les mises à jour liées aux Windows Studio Effects, une fonction clé des PC Copilot+.

Pour résoudre ce souci, Microsoft prévoit d’afficher systématiquement la classe de périphérique à côté du nom du pilote sur Windows 11. Cette nomenclature technique correspond tout simplement au type de matériel, tel qu’il apparaît dans le gestionnaire de périphériques (écran, Bluetooth, carte réseau, etc).

Interrogé par Windows Latest sur le calendrier de cette amélioration, Microsoft a confirmé travailler activement sur le sujet. L’objectif est de définir quelles métadonnées peuvent être récupérées et standardisées pour modifier les titres. Cependant, aucun délai précis n’a été communiqué pour le moment.

La mise en œuvre de ce changement ne dépend pas uniquement de la volonté de Microsoft, ce qui explique l’absence de date de sortie. Un membre de l’équipe de Windows Update précise que ce processus sera long car il nécessite une coordination étroite avec les fabricants d’ordinateurs. Ces derniers doivent accepter de publier les métadonnées requises avec leurs pilotes pour que le système puisse les afficher correctement.