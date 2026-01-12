TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Microsoft va clarifier les mises à jour de pilotes sur Windows 11
Actualité Windows, macOS et Linux

Microsoft va clarifier les mises à jour de pilotes sur Windows 11

12 Jan. 2026 • 22:12
0

Microsoft prépare une modification de l’affichage des mises à jour de pilotes dans Windows 11 pour mettre fin à la confusion actuelle. Les utilisateurs voient régulièrement apparaître des installations sous l’appellation générique « Microsoft Corporation – Mise à jour du pilote » suivie d’un simple numéro de version, sans aucune indication sur le matériel concerné.

Windows 11 Bureau PC Portable

Un affichage simplifié à venir pour les pilotes sur Windows 11

Ce manque de transparence pose un réel problème d’identification pour l’utilisateur qui ouvre Windows Update. Actuellement, il est impossible de savoir si le fichier téléchargé est destiné à la webcam, au micro, à la carte réseau ou à un autre composant. Ces intitulés obscurs concernent souvent des fonctionnalités maintenues directement par Microsoft, comme les mises à jour liées aux Windows Studio Effects, une fonction clé des PC Copilot+.

Pour résoudre ce souci, Microsoft prévoit d’afficher systématiquement la classe de périphérique à côté du nom du pilote sur Windows 11. Cette nomenclature technique correspond tout simplement au type de matériel, tel qu’il apparaît dans le gestionnaire de périphériques (écran, Bluetooth, carte réseau, etc).

Interrogé par Windows Latest sur le calendrier de cette amélioration, Microsoft a confirmé travailler activement sur le sujet. L’objectif est de définir quelles métadonnées peuvent être récupérées et standardisées pour modifier les titres. Cependant, aucun délai précis n’a été communiqué pour le moment.

La mise en œuvre de ce changement ne dépend pas uniquement de la volonté de Microsoft, ce qui explique l’absence de date de sortie. Un membre de l’équipe de Windows Update précise que ce processus sera long car il nécessite une coordination étroite avec les fabricants d’ordinateurs. Ces derniers doivent accepter de publier les métadonnées requises avec leurs pilotes pour que le système puisse les afficher correctement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Microsoft Copilot Windows 11 Actu OS

Windows 11 : Microsoft a supprimé son IA Copilot par erreur

Windows 11 Logo PC Portable Actu OS

Non, Microsoft n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs de Windows

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Quest 3S

Meta va licencier 10 % des employés dans la division Reality Labs

12 Jan. 2026 • 22:45
0 Hors-Sujet

Meta s’apprête à trancher dans le vif de ses effectifs dédiés à la réalité virtuelle. Selon le New...

Grok Logo

Deepfakes sexuels par Grok : le Royaume-Uni ouvre une enquête visant X (Twitter)

12 Jan. 2026 • 22:21
0 Internet

Le régulateur britannique de la sécurité en ligne, l’Ofcom, annonce l’ouverture d’une « enquête...

Meta Insgram WhatsApp Logo

Meta veut que l’Australie annule son interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

12 Jan. 2026 • 19:43
0 Internet

Meta annonce avoir banni près de 550 000 comptes de ses plateformes Instagram, Facebook et Threads pour se conformer à la législation...

C200 couteau à ultrason

Ce couteau à ultrasons va révolutionner la découpe en cuisine professionnelle

12 Jan. 2026 • 19:19
0 Matériel

La technologie ultrasonique, longtemps réservée à l’industrie et au secteur médical, s’invite désormais...

Netflix Warner Bros Logos

Paramount attaque Warner Bros. en justice concernant le projet de fusion avec Netflix

12 Jan. 2026 • 18:33
0 Hors-Sujet

Le secteur du streaming traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que Warner Bros. Discovery et Netflix avancent vers un rapprochement historique,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Free Mobile explique pourquoi il propose la 4G sur Apple Watch et non la 5G

Free Mobile explique pourquoi il propose la 4G sur Apple Watch et non la 5G

12 Jan. 2026 • 22:37

image de l'article Elon Musk critique l’accord Apple-Google pour Siri utilisant Gemini

Elon Musk critique l’accord Apple-Google pour Siri utilisant Gemini

12 Jan. 2026 • 20:57

image de l'article La liste des compagnies aériennes supportant l’AirTag pour retrouver les bagages perdus

La liste des compagnies aériennes supportant l’AirTag pour retrouver les bagages perdus

12 Jan. 2026 • 20:28

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

Bêta 2 pour iOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3

12 Jan. 2026 • 19:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site