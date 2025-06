Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Microsoft a annoncé une extension des mises à jour de sécurité pour Windows 10. Aussi, l’entreprise continue de promouvoir Windows 11, affirmant que les PC sous ce système sont jusqu’à 2,3 fois plus rapides que ceux sous Windows 10.

Windows 11 : une mise à jour plus rapide et économe

Sur son blog, Microsoft célèbre les 40 ans de Windows tout en mettant en avant l’intégration de l’intelligence artificielle dans Windows 11 pour « révolutionner l’informatique ». Parmi les avantages mis en avant, l’entreprise souligne la performance de Windows Update. Selon Microsoft, ce dernier télécharge et installe les mises à jour plus rapidement, propose des fichiers moins volumineux et consomme moins d’énergie grâce à des fonctionnalités comme les recommandations.

Microsoft affirme également que Windows 11 améliore la réactivité des PC en mode veille et accélère la navigation web. « Cela se traduit par un temps de réponse plus rapide en mode veille, une navigation Web plus fluide et une performance globale améliorée », indique l’entreprise, ajoutant que « les PC sous Windows 11 sont jusqu’à 2,3 fois plus rapides que ceux sous Windows 10 ».

Cependant, cette comparaison semble davantage porter sur le matériel que sur le logiciel. Microsoft compare en réalité les nouveaux PC équipés de Windows 11 à des machines plus anciennes sous Windows 10, plutôt que les systèmes d’exploitation eux-mêmes.

Pourquoi passer à Windows 11 ?

Outre la rapidité des mises à jour, Microsoft met en avant d’autres atouts de Windows 11 : l’obligation d’un module TPM 2.0 pour une sécurité renforcée, la fonctionnalité Smart App Control, la sécurité basée sur la virtualisation (VBS) et des outils comme les bureaux virtuels. L’intégration de l’IA, avec des fonctionnalités exclusives comme Recall ou l’IA dans la recherche de Windows et l’Explorateur de fichiers, est également un argument clé pour inciter les utilisateurs à migrer vers un PC Copilot+.

Malgré l’extension du support de Windows 10, Microsoft continue de pousser les utilisateurs à adopter Windows 11, en insistant sur ses performances et ses nouveautés.