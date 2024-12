Windows 11 sur les PC non compatibles : Microsoft refuse de revoir ses règles

Alors que la fin du support de Windows 10 approche à grands pas (octobre 2025), Microsoft a clairement affirmé que ses exigences matérielles pour Windows 11 ne baisseraient pas, notamment concernant le module TPM 2.0. L’entreprise a réaffirmé que cette puce était essentielle, non négociable et non modifiable.

Pas de changement pour les exigences de Windows 11

Le TPM, ou Trusted Platform Module, est un composant matériel qui joue un rôle crucial dans la sécurité des appareils en chiffrant les données, en vérifiant les signatures numériques et en protégeant contre les intrusions. En place depuis 2021, cette exigence a été une surprise pour de nombreux utilisateurs, car elle visait à renforcer la sécurité de Windows 11, en particulier dans un contexte où les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées. À ce jour, la majorité des PC modernes supportent déjà le module TPM 2.0, qui est également utilisé pour des fonctionnalités comme BitLocker, Windows Hello ou encore le démarrage sécurisé.

Steven Hosking, responsable produit chez Microsoft, explique que le module TPM 2.0 est indispensable non seulement pour protéger les informations sensibles mais aussi pour préparer Windows 11 à l’intégration des capacités d’IA dans les architectures physiques, cloud et serveurs. Il souligne que cette technologie est cruciale pour l’intégrité du système et la sécurité des appareils Windows.

Bien que de nombreuses astuces et solutions de contournement aient permis d’installer Windows 11 sur des PC non compatibles, Microsoft a progressivement renforcé ses contrôles de compatibilité, notamment avec la mise à jour 24H2, rendant ainsi plus difficile l’installation sans respecter les exigences matérielles.

Les utilisateurs de Windows 10 sont désormais invités à passer à des machines plus récentes pour profiter des améliorations de sécurité et de performance de Windows 11. Mais il est difficile, selon les cas, de justifier l’achat d’un nouveau PC quand l’actuel fonctionne bien.