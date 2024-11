Windows 365 Link : Microsoft dévoile un petit PC avec Windows dans le cloud

Microsoft a dévoilé Windows 365 Link, un mini-PC capable de streamer Windows 11 depuis le cloud. Le design peut plus ou moins rappeler le Mac mini d’Apple ou un NUC.

Présentation du Windows 365 Link

Le boîtier Windows 365 Link est conçu pour être un PC compact avec un accès à Windows 11 via le cloud, sans ventilateur et facile à utiliser pour vos moniteurs locaux et vos périphériques. Il est censé être le compagnon idéal du service Windows 365 de Microsoft, qui permet aux entreprises de faire passer leurs employés à des machines virtuelles qui existent dans le cloud et peuvent être streamées en toute sécurité sur plusieurs appareils.

Microsoft assure que son boîtier démarre en quelques secondes à peine. L’appareil utilise ses propres puces pour traiter la vidéo de Microsoft Teams ou de Webex par Cisco. Microsoft ne détaille pas encore les spécifications exactes du Windows 365 Link, mais les caractéristiques internes n’auront pas beaucoup d’importance étant donné qu’il s’agit d’un portail vers un PC sur le cloud.

Au niveau des connectiques, on retrouve à l’arrière deux ports USB-A 3.2, un port USB-C 3.2, un port DisplayPort, un port HDMI et un port Ethernet. À l’avant, il y a un port USB-A 3.2. De plus, Microsoft propose le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Parmi les autres éléments, il y a le fait que Microsoft s’occupe de la maintenance. Toutes les mises à jour de Windows sont automatiquement installées, l’utilisateur n’a rien à faire de son côté. Aussi, il s’agit d’un PC labélisé Copilot+, signifiant qu’il est prêt pour l’intelligence artificielle.

Une disponibilité dès avril 2025

Le Windows 365 Link coûtera 349 dollars et sera disponible dès avril 2025. Il sera d’abord disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Il n’y a pas encore une date pour la France. Cela peut un peu surprendre sachant que nos voisins allemands l’auront dès le départ.