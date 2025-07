Non, Microsoft n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs de Windows

Microsoft a clarifié une information concernant la popularité de Windows, confirmant que le système d’exploitation est toujours utilisé par 1,4 milliard d’appareils actifs mensuels. Contrairement à ce qu’affirment certains articles, Windows n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs au cours des trois dernières années.

1,4 milliard d’appareils sous Windows

Microsoft a publié un billet de blog annonçant la prolongation du support de Windows 10 pour les utilisateurs associant leur PC à un compte Microsoft, utilisant des points Microsoft Rewards ou payant 30 dollars pour les mises à jour de sécurité étendues (ESU). Ce billet mentionnait initialement que « Windows est le système d’exploitation le plus utilisé, avec plus d’un milliard d’appareils actifs chaque mois », une formulation vague comparée aux 1,4 milliard d’appareils revendiqués en 2022 et 1,3 milliard l’année précédente.

Cette baisse apparente a conduit certains sites à spéculer sur une perte massive de 400 millions d’utilisateurs, alimentée par le fait que Microsoft n’insistait plus sur le chiffre de 1,4 milliard. Cependant, l’entreprise a modifié son blog, remplaçant « plus d’un milliard » par « plus de 1,4 milliard », avec une note d’éditeur confirmant cette correction. Cette mise à jour met fin aux rumeurs de déclin, confirmant que Windows conserve une base solide d’utilisateurs.

Une croissance stagnante, mais pas de recul

Si Windows n’a pas perdu de terrain face à Linux ou macOS, sa croissance semble stagner. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette stabilité, notamment l’accueil mitigé de Windows 11 et de fonctionnalités comme Copilot. Malgré cela, Windows reste le système d’exploitation le plus utilisé au monde, loin devant ses concurrents.

La stagnation du nombre d’appareils actifs pourrait aussi refléter une saturation du marché des PC ou une adoption plus lente de Windows 11, dont les exigences matérielles strictes, comme le TPM 2.0, ont pu freiner certains utilisateurs.