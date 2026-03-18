Des chercheurs australiens mettent au point le premier prototype de batterie quantique

La batterie quantique quitte peu à peu le terrain des équations. Une équipe australienne emmenée par le physicien James Quach (CSIRO) affirme avoir mis au point un premier prototype fonctionnel réalisant un cycle complet, soit charge, stockage puis extraction de l’énergie sous forme de courant électrique. Les résultats ont été publiés dans la revue Light: Science & Applications, et constituent une étape importante vers une technologie régulièrement présentée comme la prochaine grande disruption dans le stockage d’énergie.

Pourquoi parle-t-on de “batterie quantique” ?

À la différence des batteries classiques, dont le temps de charge augmente généralement avec la taille, une batterie quantique pourrait, en théorie, se charger d’autant plus vite qu’elle grandit. Ce comportement contre-intuitif reposerait sur des « effets collectifs », ce qui signifie que les unités de stockage n’agissent plus isolément mais de manière coordonnée, ce qui accélère la charge dans certaines conditions.

Un « sandwich » métallique et une charge au laser

Le dispositif prend la forme d’un empilement de couches, chacune ayant un rôle précis (captation de lumière, gradient d’énergie, etc.). La nouveauté clé de cette itération consiste en l’ajout d’une couche permettant de récupérer l’énergie et de la convertir en électricité. Le prototype peut aussi être chargé sans fil, via un laser, et se veut moins dépendant de ressources chimiques que les accumulateurs traditionnels.

Des performances encore microscopiques

Reste que l’écart avec un usage grand public demeure encore immense. La capacité annoncée se compte en quelques milliards d’électronvolts, et la rétention d’énergie ne dure que quelques nanosecondes. Autant dire que cette technologie devra beaucoup progresser pour atteindre le stade industriel. Les chercheurs soulignent toutefois un progrès crucial : l’énergie serait en effet conservée « six ordres de grandeur plus longtemps que le temps nécessaire à la charge ».

Avant d’imaginer des smartphones ou des voitures électriques équipés de batteries quantiques, le chantier prioritaire consiste à augmenter drastiquement la durée de stockage. À court terme, ces batteries pourraient toutefois trouver leur place dans le secteur (de niche) des technologies quantiques, forcément pourrait-on ajouter.