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Fable est reporté à 2027 pour éviter GTA 6

2 min.
29 Mai. 2026 • 20:35
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Le compte officiel du jeu Fable affirmait le mois dernier qu’aucun report n’était prévu. Xbox vient pourtant de reporter le jeu à février 2027, abandonnant la fenêtre de sortie pour l’automne 2026 initialement annoncée pour PC, PlayStation Xbox Series X/S.

Fable

Un report de Fable à cause de… GTA 6

La raison officielle du report tient en un nom : GTA 6. Rockstar Games a maintenu la sortie de son jeu au 19 novembre 2026 et Microsoft a visiblement jugé le risque trop élevé de lancer un RPG très attendu dans l’ombre du titre le plus anticipé de la décennie. Une fuite évoquait déjà ce scénario le mois dernier, que le compte Fable avait alors formellement démenti en réaffirmant la fenêtre automnale. Le déni n’aura tenu que quelques semaines.

Dans un message sur X/Twitter, le compte Xbox indique :

Cette année s’annonce riche en jeux incroyables pour les joueurs Xbox, de Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day et Call of Duty: Modern Warfare 4 à Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer et Grand Theft Auto VI. Afin de planifier nos lancements de jeux pendant les fêtes de fin d’année de la manière la plus avantageuse pour les joueurs, nous repoussons la sortie de Fable à février 2027 afin qu’il bénéficie de l’attention qu’il mérite. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux joueurs un aperçu complet de Fable, ainsi que de notre catalogue plus large, lors du XBOX Games Showcase le 7 juin.

Microsoft a déjà choisi de positionner Call of Duty : Modern Warfare 4, annoncé hier par Activision, pour le 23 octobre 2026, soit un mois avant GTA 6. La manœuvre est lisible : occuper le terrain avec une franchise à l’audience massive avant que Rockstar Games ne capte l’essentiel de l’attention. Fable, un RPG moins populaire que les Call of Duty (en matière de ventes), aurait été noyé dans ce contexte.

Xbox a confirmé que Fable et Gears of War : E-Day seront présentés lors du Xbox Games Showcase le 7 juin. L’événement devrait également donner une visibilité sur Clockwork Revolution, State of Decay 3 et potentiellement OD, le projet de Hideo Kojima. Pour Fable, Xbox promet un aperçu majeur sur le jeu, ce qui laisse entendre une présentation importante après des années de communication au compte-gouttes.

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