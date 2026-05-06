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Xbox change son écran de démarrage, après plusieurs évolutions

2 min.
6 Mai. 2026 • 22:50
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Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, a dévoilé aujourd’hui le nouvel écran de démarrage qui sera disponible dès le 13 mai sur les Xbox Series X/S. On retrouve une animation inédite et un son légèrement retravaillé.

Nouveau Logo Xbox Vert

Ce changement arrive au moment où la nouvelle dirigeante imprime clairement sa méthode. Depuis plusieurs semaines, Xbox multiplie les annonces pour réaffirmer son identité propre et la séquence de démarrage des consoles devient à son tour un élément de cette remise en avant de la marque.

L’animation affiche le nouveau logo de Xbox, dévoilé le mois dernier. Microsoft l’a déjà installé dans des arrière-plans dynamiques et dans des images de profil proposées aux joueurs, avec un design plus brillant, presque vitré, qui s’éloigne de l’apparence précédente.

Ce logo ne reste pas cantonné à l’habillage public. Microsoft l’utilise aussi dans certains documents internes liés à Project Helix, sa prochaine console, ce qui montre que cette évolution graphique accompagne déjà des travaux plus larges sur la prochaine étape de l’écosystème Xbox.

Beaucoup d’annonces autour de Xbox

L’annonce de ce nouvel écran de démarrage de la Xbox intervient au lendemain des premiers grands arbitrages organisationnels présentés par Asha Sharma. Cette réorganisation comprend des départs, des promotions et l’arrivée de nouveaux profils dotés d’une expertise plus technique pour renforcer l’équipe de Xbox.

Asha Sharma a notamment fait venir plusieurs anciens collègues issus de la division CoreAI de Microsoft. Son objectif est d’ajouter des responsables capables d’apporter des compétences techniques et grand public que l’organisation ne possédait pas encore à ce niveau.

Le changement passe aussi par les produits et les services. La dirigeante a mis l’accent sur des fonctions très demandées, sur la baisse de prix du Xbox Game Pass et sur le retour de Microsoft Gaming sous la bannière Xbox.

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