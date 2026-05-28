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Un employé de Google arrêté pour délit d’initié après avoir gagné 1,2 million de dollars sur Polymarket

3 min.
28 Mai. 2026 • 19:09
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Les procureurs fédéraux américains ont inculpé Michele Spagnuolo, un employé de Google, pour avoir engrangé 1,2 million de dollars sur la plateforme de paris Polymarket en exploitant des données internes confidentielles sur les tendances de recherche Google en 2025, comme l’indique ABC News.

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Des paris gagnants sur des résultats quasi improbables

Michele Spagnuolo opérait sur Polymarket sous le pseudonyme AlphaRacoon. Ses succès répétés sur des paris liés aux recherches Google avaient déjà attiré l’attention de quelques médias et de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux en décembre 2025. Selon l’acte d’accusation, il avait notamment parié que le chanteur D4vd serait la personnalité la plus recherchée sur Google en 2025, un pari que Polymarket assignait à une probabilité quasi nulle, et qu’il a pourtant remporté.

Les procureurs soutiennent que l’employé accès aux données marketing internes de Google via un outil disponible pour tous les employés, mais qu’il en a fait un usage illicite pour anticiper les résultats du classement annuel « Year in Search 2025 ». Ce classement, calculé non pas sur le volume total de recherches mais sur la hausse de trafic la plus forte entre le 1er janvier et le 25 novembre 2025, est particulièrement difficile à prédire pour le grand public. Il a également parié avec succès que le pape Léon XIV et Kendrick Lamar n’y figureraient pas.

L’employé a été arrêté

Arrêté mercredi à New York, Michele Spagnuolo a été remis en liberté sous une caution de 2,25 millions de dollars. Il fait face à trois chefs d’inculpation : fraude sur les marchés à terme, fraude électronique et blanchiment d’argent. Les procureurs précisent qu’après ses gains, il a pris des mesures délibérées pour dissimuler l’origine illicite de ses fonds.

Une porte-parole de Google a confirmé les faits, indiquant que l’employé avait bien accédé à des données marketing via un outil interne, mais que « l’utilisation de telles informations confidentielles pour placer des paris constitue une violation grave de nos politiques ». La société a précisé l’avoir placé en congé forcé.

Polymarket, de son côté, s’est félicité d’avoir détecté l’activité de Michele Spagnuolo grâce à son infrastructure de surveillance, soulignant que « les transactions sur la blockchain sont transparentes, traçables, et les mauvais acteurs laissent des traces ». Cette affaire survient dans un contexte de tensions réglementaires autour des plateformes de marchés de prédiction : plusieurs États américains cherchent à les encadrer, tandis que la Commodity Futures Trading Commission (agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce) et le président Donald Trump s’y opposent, la CFTC revendiquant une autorité exclusive sur ces marchés.

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