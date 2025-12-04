TENDANCES
Internet

Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2025

4 Déc. 2025 • 17:41
0

Google a levé le voile sur les recherches que les internautes ont le plus effectué tout au long de l’année 2025 sur son moteur de recherche. Comme pour les années précédentes, Google propose différentes catégories.

Recherche Google Logo

Ce que les internautes ont recherché sur Google en 2025

Les recherches les plus effectuées sur Google en France pour l’année 2025 sont :

Coupe du monde des clubs

  • Werenoi
  • Thierry Ardisson
  • Iran iPhone 17
  • Loïs Boisson
  • Émilie Dequenne
  • Jean-Marie Le Pen
  • Vendée Globe
  • Charlie Kirk

Pour ce qui est des films, le top 10 comprend :

  • Jurassic World : Renaissance
  • Mickey 17
  • Mission : Impossible – The Final Reckoning
  • Conjuring : L’Heure du jugement
  • Superman
  • God Save the Tuche
  • Destination Finale Bloodlines
  • Conclave
  • Bridget Jones : Folle de lui
  • Sinners

Pour les séries, il s’agit de :

  • Squid Game
  • Good American Family
  • Ginny & Georgia
  • Adolescence
  • Mercredi
  • Severance
  • Secret Story
  • The Last of Us
  • Astérix et Obélix : Le Combat des chefs
  • Bref.

Une nouveauté cette année dans le classement de Google est la catégories « IA pour ». En effet, l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place et les internautes ont naturellement des questions à son sujet. Le top 10 des recherches « IA pour » sont :

  • IA pour réviser
  • IA pour les maths
  • IA pour les cours
  • IA pour les étudiants
  • IA pour générer une image
  • IA pour apprendre l’anglais
  • IA pour humaniser un texte
  • IA pour photo
  • IA pour coder
  • IA pour faire un CV

Du côté des jeux vidéo, on retrouve :

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Battlefield 6
  • ARC Raiders
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Ghost of Yōtei
  • EA Sports FC 26
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Légendes Pokémon : Z-A
  • Avowed
  • Mario Kart World

Il y a également les questions internautes :

  • Bullet point c’est quoi ?
  • Cryptomonnaie c’est quoi ?
  • Cadmium c’est quoi ?
  • Bétharram c’est quoi ?
  • Taxe Zucman c’est quoi ?
  • Mpox c’est quoi ?
  • Loi Duplomb c’est quoi ?
  • PFAS c’est quoi ?
  • ZFE c’est quoi ?
  • Streamer c’est quoi ?

D’autres catégories sont disponibles, elles sont à retrouver sur cette page dédiée.

