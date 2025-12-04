Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2025

Google a levé le voile sur les recherches que les internautes ont le plus effectué tout au long de l’année 2025 sur son moteur de recherche. Comme pour les années précédentes, Google propose différentes catégories.
Les recherches les plus effectuées sur Google en France pour l’année 2025 sont :
Coupe du monde des clubs
Pour ce qui est des films, le top 10 comprend :
Pour les séries, il s’agit de :
Une nouveauté cette année dans le classement de Google est la catégories « IA pour ». En effet, l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place et les internautes ont naturellement des questions à son sujet. Le top 10 des recherches « IA pour » sont :
Du côté des jeux vidéo, on retrouve :
Il y a également les questions internautes :
D’autres catégories sont disponibles, elles sont à retrouver sur cette page dédiée.
