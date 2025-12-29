TENDANCES
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux [#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 décembre
Actualité Windows, macOS et Linux

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 décembre

29 Déc. 2025 • 17:57
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Bague connectée Helio Ring à 99€ sur @Amazon
  • PC Portable 13.6″ Apple MacBook Air – M2, RAM 16 Go, SSD 256 Go, AZERTY (via 50€ sur la carte fidélité) à 699,99€ sur @Carrefour
  • Tablette 11,2″ Xiaomi pad 7 – 128 Go à 242,89€ au lieu de 300€ sur @E.Leclerc
  • Chargeur USB C Ugreen Nexode – 65W, 4 Ports, Rapide, Tech GaNInfinity à 25,99€ au lieu de 31,85€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur balai sans fil Dyson V15 Origin – Rouge à 449€ au lieu de 699€ sur @Darty
  • WWE 2K25 sur Nintendo Switch 2 & Xbox Series – code dans la boîte à 19,99€ au lieu de 49,99€ sur @Fnac
  • Console Sony PS5 Slim Standard + 2ème manette DualSense à 494,88€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • lot de 4 Traceurs Ugreen, Android à 34,99€ au lieu de 41,42€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Set Fanatec Gran Turismo DD Pro PlayStation Empattement et Pédales Direct Drive 5 Nm, Jeu de 2 Pédales pour PC, PS5, PS4 à 611,86€ au lieu de 725,37€ sur @Amazon
  • Kit Zendure SolarFlow 800 – avec Panneau Solaire Bi-Facial 1300W à 269,84€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Volant & Pédalier Thrustmaster T598 – Direct Axial Drive, Simracing (version PC / PS4 / PS5) à 380,73€ au lieu de 429,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a) – ANC adaptatif, basses renforcées, Hi-Res LDAC, jusqu’à 42,5 h d’autonomie, Noir, Blanc ou Jaune à 59€ au lieu de 73€ sur @Amazon

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

  • Pack Assassin’s Creed Mirage + the Crew Motorfest sur PS5 à 22,99€ sur @Fnac
  • [précommande] Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Switch 2 à 44,99€ sur @Amazon
  • Monster Hunter Wilds sur PS5 (Vendeur Micromania) à 19,99€ sur @Fnac
  • Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 42€ au lieu de 59,92€ sur @Amazon
  • Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 49,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD externe VERBATIM – 1 To, Vx500 à 69,98€ sur @Electro Dépôt

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 14” Apple MacBook Pro, Puce M4, 16 Go RAM, 1 To SSD, Argent à 1649€ sur @Fnac
  • PC Portable OLED 14″ Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD219W – Copilot+, Snapdragon X, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 680,56€ au lieu de 999,99€ sur @Fnac avec le code PC15
  • PC Portable 15,6″ Samsung Galaxy Book 4 Edge Copilot+ – Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 à 510,64€ sur @Fnac avec le code PC15
  • PC Portable 16″ Lenovo Yoga 7 16AKP10 – AMD Ryzen AI 7 350, RAM 24 Go, SSD 1 To, Ecran Tactile OLED, 120Hz, Copilot+, Windows 11 à 884,59€ sur @Fnac avec le code PC15
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Objectif Photo Tamron 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 – Monture Sony FE à 584,88€ au lieu de 702,21€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

