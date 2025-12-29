[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 décembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Bague connectée Helio Ring à 99€ sur @Amazon
- PC Portable 13.6″ Apple MacBook Air – M2, RAM 16 Go, SSD 256 Go, AZERTY (via 50€ sur la carte fidélité) à 699,99€ sur @Carrefour
- Tablette 11,2″ Xiaomi pad 7 – 128 Go à 242,89€ au lieu de 300€ sur @E.Leclerc
- Chargeur USB C Ugreen Nexode – 65W, 4 Ports, Rapide, Tech GaNInfinity à 25,99€ au lieu de 31,85€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V15 Origin – Rouge à 449€ au lieu de 699€ sur @Darty
- WWE 2K25 sur Nintendo Switch 2 & Xbox Series – code dans la boîte à 19,99€ au lieu de 49,99€ sur @Fnac
- Console Sony PS5 Slim Standard + 2ème manette DualSense à 494,88€ sur @Amazon.es – livrable en France
- lot de 4 Traceurs Ugreen, Android à 34,99€ au lieu de 41,42€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Set Fanatec Gran Turismo DD Pro PlayStation Empattement et Pédales Direct Drive 5 Nm, Jeu de 2 Pédales pour PC, PS5, PS4 à 611,86€ au lieu de 725,37€ sur @Amazon
- Kit Zendure SolarFlow 800 – avec Panneau Solaire Bi-Facial 1300W à 269,84€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Volant & Pédalier Thrustmaster T598 – Direct Axial Drive, Simracing (version PC / PS4 / PS5) à 380,73€ au lieu de 429,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a) – ANC adaptatif, basses renforcées, Hi-Res LDAC, jusqu’à 42,5 h d’autonomie, Noir, Blanc ou Jaune à 59€ au lieu de 73€ sur @Amazon
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Répéteur Wifi Xiaomi N300 à 7,99€ au lieu de 19,24€ sur @Xiaomi
- Caméra d’action étanche à 360° Insta360 X3 (Vendeur Tiers Insta360) à 259€ au lieu de 337,75€ sur @Amazon
- Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 25,99€ sur @Amazon
- Microphone Cravate Sans Fil DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX) Réduction du Bruit, Portée 400m à 59€ au lieu de 73,30€ sur @Amazon
- Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 219€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Caméra WiFi Intérieure Tapo C210 2K 3MP, Rotation 360°, détection à 17,99€ au lieu de 19,81€ sur @Amazon
- Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 56€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Lunettes IA connectées Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 1) Monture Noir brillant taille standard à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Fnac
- Enceinte Bose SoundLink Revolve+ II à 198,99€ au lieu de 329,95€ sur @Amazon
- HOT! Casque audio Beats Studio Pro à 169€ au lieu de 287,17€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Casque audio Marshall Major IV BT à 69,99€ sur @Darty
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 109€ au lieu de 129,33€ sur @Amazon
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,29€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ Jeux :
- Pack Assassin’s Creed Mirage + the Crew Motorfest sur PS5 à 22,99€ sur @Fnac
- [précommande] Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Switch 2 à 44,99€ sur @Amazon
- Monster Hunter Wilds sur PS5 (Vendeur Micromania) à 19,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 42€ au lieu de 59,92€ sur @Amazon
- Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 49,99€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD externe VERBATIM – 1 To, Vx500 à 69,98€ sur @Electro Dépôt
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Platine vinyle Audio-Technica LP60XBK à 110€ au lieu de 135€ sur @Amazon
- Barre de son Harman Kardon enchant 1100 (11 haut parleurs) à 599€ au lieu de 899€ sur @Boulanger
- HOT! Pack son Sonos Beam Noir (Gen 2) + 2 Sonos Era 100 – Noir à 690€ au lieu de 749€ sur @Son-vidéo
- HOT! Sonos Barre de Son compacte Beam (Gen 2) à 369€ au lieu de 490€ sur @Amazon
- HOT! Sonos Sub Mini – Caisson de Basses sans Fil Compact – Noir à 390€ au lieu de 499€ sur @Son-Video ou 399€ sur @Amazon
- Box multimédia TV Box S 3ᵉ génération – Xiaomi – 4K Ultra HD, Google TV, Bluetooth 5.2, Dolby Vision & Dolby Atmos à 51€ sur @Amazon
- TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 749€ sur @Amazon
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- PC portable 14” Apple MacBook Pro, Puce M4, 16 Go RAM, 1 To SSD, Argent à 1649€ sur @Fnac
- PC Portable OLED 14″ Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD219W – Copilot+, Snapdragon X, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 680,56€ au lieu de 999,99€ sur @Fnac avec le code
PC15
- PC Portable 15,6″ Samsung Galaxy Book 4 Edge Copilot+ – Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 à 510,64€ sur @Fnac avec le code
PC15
- PC Portable 16″ Lenovo Yoga 7 16AKP10 – AMD Ryzen AI 7 350, RAM 24 Go, SSD 1 To, Ecran Tactile OLED, 120Hz, Copilot+, Windows 11 à 884,59€ sur @Fnac avec le code
PC15
- PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
- PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
- HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon
➡️ Composants PC :
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
- Objectif Photo Tamron 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 – Monture Sony FE à 584,88€ au lieu de 702,21€ sur @Amazon
- Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
- Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
- HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
-
- Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
- Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger