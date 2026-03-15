TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Meta s’apprête à licencier 20 % de ses employés
Business Tech

Meta s’apprête à licencier 20 % de ses employés

3 min.
15 Mar. 2026 • 8:11
0

Meta prépare des suppressions d’emplois qui vont toucher 20 % ou plus de ses 79 000 salariés, soit environ 16 000 personnes, rapporte Reuters. Des cadres de l’entreprise ont déjà reçu l’instruction de planifier les réductions, même si ni la date ni le périmètre définitif n’ont été arrêtés.

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg

Meta préfère l’IA aux humains

Un porte-parole de Meta a répondu à cette information en indiquant : « Il s’agit d’un article spéculatif sur des approches théoriques ».

La logique est explicite : compenser le coût colossal de l’infrastructure d’intelligence artificielle par des gains d’efficacité permis par cette même IA. Meta a annoncé 600 milliards de dollars d’investissements dans des data centers d’ici 2028, recrute des chercheurs en IA à coups d’offres pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars sur quatre ans pour une nouvelle équipe dédiée à la superintelligence et vient d’acquérir Moltbook, un réseau social conçu pour les agents IA. La maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp débourse par ailleurs 2 milliards de dollars pour racheter la start-up chinoise Manus.

Mark Zuckerberg a résumé la philosophie en janvier : « Je commence à voir des projets qui nécessitaient autrefois de grandes équipes être accomplis par une seule personne très talentueuse ».

Si le seuil de 20 % est confirmé, il s’agirait de la restructuration la plus profonde depuis la crise de 2022-2023 : Meta avait alors supprimé 11 000 postes en novembre 2022, puis 10 000 autres quelques mois plus tard, dans ce qu’il avait lui-même baptisé l’« année de l’efficacité ».

Un secteur tech qui licencie encore et encore

Meta n’est pas le seul. En janvier, Amazon a confirmé la suppression de 16 000 emplois, soit près de 10 % de ses effectifs. Le mois dernier, la fintech Block a licencié près de la moitié de son personnel, son patron Jack Dorsey justifiant explicitement ce choix par la capacité croissante des outils d’IA à faire « plus avec des équipes plus petites ».

Ce contexte contraste avec les difficultés techniques récentes de Meta sur le front IA. Ses modèles Llama 4 ont essuyé des critiques pour des résultats trompeurs sur les benchmarks, la version la plus ambitieuse qui a pour nom Behemoth a été abandonnée avant sa sortie prévue à l’été et le modèle Avocado développé par l’équipe superintelligence affiche des performances en deçà des attentes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Quest 3S Business

Meta va licencier 10 % des employés dans la division Reality Labs

HP Logo Batiment Business

HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

Amazon Logo Depot Centre Distribution Business

Amazon annonce licencier 16 000 employés, préférant l’IA

Oracle Business

Oracle s’apprête à licencier des milliers d’employés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Logo

YouTube impose des publicités de 30 secondes impossibles à passer

13 Mar. 2026 • 20:58
5 Internet

YouTube déploie à l’échelle mondiale un nouveau format publicitaire sur les téléviseurs connectés : des...

Amazon Prime Video Nouvelle Interface Juillet 2024

Amazon Prime Video Ultra : la 4K devient payante et l’abonnement sans pub augmente

13 Mar. 2026 • 20:44
0 Internet

Amazon restructure son service de streaming Prime Video. L’abonnement Prime Video sans publicité change de nom pour devenir Prime Video...

Firefox Logo

Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est encore prolongé

13 Mar. 2026 • 20:15
0 Logiciels

Mozilla vient de prolonger pour la quatrième fois le support de Firefox pour les utilisateurs qui ont un PC avec Windows 7, 8 et 8.1, repoussant la...

Adobe Logo

Justice : Adobe versera 150 millions de dollars pour ses abonnements trop difficiles à résilier

13 Mar. 2026 • 19:40
0 Logiciels

Adobe tourne une page judiciaire coûteuse aux États-Unis : l’éditeur a conclu un accord transactionnel d’une valeur totale...

Facebook Messenger Instagram WhatsApp Icones Logos

Instagram annonce arrêter le chiffrement pour les messages privés

13 Mar. 2026 • 19:20
1 Internet

Meta annonce mettre un terme au chiffrement de bout en bout pour les messages privés (DM) sur Instagram. La fin sera une réalité le 8...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le MacBook Neo entraîne beaucoup de reprises de Mac chez Apple

Le MacBook Neo entraîne beaucoup de reprises de Mac chez Apple

15 Mar. 2026 • 7:46

image de l'article Apple va fêter ses 50 ans avec des événements dans le monde

Apple va fêter ses 50 ans avec des événements dans le monde

14 Mar. 2026 • 7:00

image de l'article 50 ans d’Apple : un concert d’Alicia Keys est organisé à New York

50 ans d’Apple : un concert d’Alicia Keys est organisé à New York

13 Mar. 2026 • 22:33

image de l'article Le MacBook Neo est le Mac le plus réparable en 14 ans pour iFixit

Le MacBook Neo est le Mac le plus réparable en 14 ans pour iFixit

13 Mar. 2026 • 20:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site