Meta s’apprête à licencier 20 % de ses employés

Meta prépare des suppressions d’emplois qui vont toucher 20 % ou plus de ses 79 000 salariés, soit environ 16 000 personnes, rapporte Reuters. Des cadres de l’entreprise ont déjà reçu l’instruction de planifier les réductions, même si ni la date ni le périmètre définitif n’ont été arrêtés.
Un porte-parole de Meta a répondu à cette information en indiquant : « Il s’agit d’un article spéculatif sur des approches théoriques ».
La logique est explicite : compenser le coût colossal de l’infrastructure d’intelligence artificielle par des gains d’efficacité permis par cette même IA. Meta a annoncé 600 milliards de dollars d’investissements dans des data centers d’ici 2028, recrute des chercheurs en IA à coups d’offres pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars sur quatre ans pour une nouvelle équipe dédiée à la superintelligence et vient d’acquérir Moltbook, un réseau social conçu pour les agents IA. La maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp débourse par ailleurs 2 milliards de dollars pour racheter la start-up chinoise Manus.
Mark Zuckerberg a résumé la philosophie en janvier : « Je commence à voir des projets qui nécessitaient autrefois de grandes équipes être accomplis par une seule personne très talentueuse ».
Si le seuil de 20 % est confirmé, il s’agirait de la restructuration la plus profonde depuis la crise de 2022-2023 : Meta avait alors supprimé 11 000 postes en novembre 2022, puis 10 000 autres quelques mois plus tard, dans ce qu’il avait lui-même baptisé l’« année de l’efficacité ».
Meta n’est pas le seul. En janvier, Amazon a confirmé la suppression de 16 000 emplois, soit près de 10 % de ses effectifs. Le mois dernier, la fintech Block a licencié près de la moitié de son personnel, son patron Jack Dorsey justifiant explicitement ce choix par la capacité croissante des outils d’IA à faire « plus avec des équipes plus petites ».
Ce contexte contraste avec les difficultés techniques récentes de Meta sur le front IA. Ses modèles Llama 4 ont essuyé des critiques pour des résultats trompeurs sur les benchmarks, la version la plus ambitieuse qui a pour nom Behemoth a été abandonnée avant sa sortie prévue à l’été et le modèle Avocado développé par l’équipe superintelligence affiche des performances en deçà des attentes.
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