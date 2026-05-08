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Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour avril 2026

3 min.
8 Mai. 2026 • 16:29
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Les données sont maintenant disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français pour le mois d’avril. Les données viennent de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en avril 2026

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, c’est Orange qui a été le plus actif en avril avec 368 nouveaux sites 5G actifs. Cela concerne toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Au total, l’opérateur compte 17 372 sites 5G actifs.

En deuxième position, on retrouve Bouygues Telecom avec 153 nouveaux sites 5G actifs au niveau des fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur en dispose de 18 466 au total. SFR est à la troisième place avec 153 nouveaux sites 5G, là aussi sur les fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 16 619 au total. Vient enfin Free Mobile avec seulement 46 nouveaux sites 5G actifs ce mois-ci (700 MHz et 3,5 GHz) pour un total de 22 880.

55 049 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 339 en Outre-Mer. Parmi eux, 48 579 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls huit sites n’hébergent que de la 5G.

Pour le déploiement de la 4G, voici les données :

  • Bouygues Télécom (31 573 sites, +342 en avril 2026) ;
  • Free Mobile (31 036 sites, +85 sur la même période) ;
  • Orange (32 693 sites, +85 sur la même période) ;
  • SFR (30 641 sites, +100 sur la même période).

Et pour la 3G :

  • Bouygues Télécom : 30 067 sites +12 en avril 2026 ;
  • Free Mobile : 6 443 sites (+11 sur la même période) ;
  • Orange : 29 775 sites (+33 sur la même période) ;
  • SFR : 29 452 sites (+39 sur la même période).

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